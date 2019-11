Hamburg. Ein Fußgänger ist am frühen Montagmorgen an der Kreuzung Stephansplatz/Gorch-Fock-Wall in der Hamburger Innenstadt von einem Auto erfasst und zehn Meter weit durch die Luft geschleudert worden. Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes mitteilte, habe der Mann bei der Kollision gegen 5 Uhr morgens lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Der Mann wurde unter Reanimation ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache und weitere Details waren Stand 7.30 Uhr noch unklar. Der Gorch-Fock-Wall wurde zwischen Stephansplatz und Caffamacherreihe für die Unfallaufnahme gesperrt.