Hamburg. Sie hatten wohl von allen Busfahrgästen in Hamburg in den letzten Wochen am meisten zu leiden: die Nutzer der Metrobuslinie 17. Bereits 514 Beschwerden über Verspätungen wegen Staus und Baustellen bei der Linie, die Berne mit dem U-Bahnhof Feldstraße verbindet, gingen bei der Hochbahn ein.

Die gute Nachricht: Es wird besser. Die Semperstraße ist wieder frei, kann in beide Richtungen vom 17er-Bus befahren werden. Die schlechte: Die Barmbeker Straße bleibt zwischen Possmoorweg und Semperstraße noch bis zum 22. Dezember Baustelle.

Metrobuslinie 17 sorgt selbst für Baustelle

Der Grund ist die Buslinie selbst: Deren Haltestellen vor der Barmbeker Straße 27 und 40 werden im Zuge der Busoptimierung Borgweg verlegt. Hier kann es nach wie vor zu Staus und Zeitverzögerungen kommen, wie auch an der Kreuzung Barmbeker und Semperstraße.

Noch bis April wird der Borgweg selbst umgestaltet. Davon betroffen sind auch einige Fahrten der Linie 17. Die CDU Hamburg-Nord fordert aufgrund der hohen Beschwerdelage bei den Fahrgästen der Buslinie 17, „dass die Baustellenkoordination endlich ihre Aufgaben erfüllt.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Wohnraum und Verkehr sind die größten Probleme

Ernst-Merck-Brücke gesperrt

Nur jede zweite Hauptstraße in Hamburg ist "sehr gut"

Baustellen in Hamburg bleiben eine Baustelle