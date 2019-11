Hamburg. Wahrscheinlich machen sich nur die wenigsten Kunden, die einen E-Scooter in Hamburg ausleihen, darüber Gedanken, dass sie auf den Leih-Rollern vollwertige Verkehrsteilnehmer sind – und sich als solche an Regeln und Vorschriften zu halten haben. Das mag auch damit zusammenhängen, dass etwaige entstehende Bußgelder zum Beispiel wegen Falschparkens von den Firmen nicht an die Kunden weitergegeben werden.

Das ändert sich jetzt: Der E-Scooter-Anbieter Lime hat mitgeteilt, "ab sofort alle Verwarn-, Buß- oder gar Strafgelder an die Nutzer weitergeben. Bei groben oder wiederholten Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung sollen Nutzer zudem von der Plattform gesperrt werden können. Außerdem wird die Dokumentation des richtig abgestellten E-Scooters durch ein Foto fortan verpflichtend sein". Laut eigener Aussage ist Lime die erste Firma, die so vorgeht.

Wie sich das Geschäft von Lime im Vergleich zu dem der Konkurrenz entwickelt, wird sich zeigen. Vielleicht ziehen Bird, Tier, Circ und Voi aber auch nach – und erinnern ihre Kunden so daran, dass zum Miteinander im Verkehr auch Regeln gehören.

