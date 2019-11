Hamburg. Auf der Autobahn 1 im Süden Hamburgs ist es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Gefahrguttransporter gekommen, bei dem Reinigungsmittel auf die Straße gelaufen waren. Die A1 wurde daraufhin zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam und ob der Fahrer verletzt wurde, ist bislang noch unklar.

"Die Autobahn musste ab der Anschlussstelle Harburg in Richtung Süden und ab der Anschlussstelle Maschener Kreuz in Richtung Norden voll gesperrt werden", sagte Rene Schönhardt, Pressesprecher der Polizei Hamburg. Die Fahrbahn müsse zunächst gereinigt werden, bevor sie wieder für den Verkehr freigegeben werden könne. Wie lange das dauere, sei noch unklar. Zumindest in Richtung Süden konnte die Sperrung die Fahrspuren am Mittag wieder aufgehoben werden.

Auch auf Ausweichstrecken kommt es zu Staus

"Die Sperrung in Richtung Norden wird noch etwas andauern, da die Zugmaschine des Lkw stark beschädigt ist und abgeschleppt werden muss", sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. Zeitweise hatten sich in Richtung Süden zwischen Moorfleet und Harburg acht Kilometer Stau gebildet, in Richtung Norden zwischen Maschener Kreuz und Harburg fünf Kilometer. Auf den Ausweichstrecken komme es laut dem Sprecher ebenfalls zu Staus und stockendem Verkehr. Auch der Busverkehr im Harburger Stadtgebiet ist betroffen und verkehrt unregelmäßig und mit Verspätungen.