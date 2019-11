Hamburg. Die Meldung, die ein Zugführer um kurz nach 17.30 Uhr am Dienstag absetzte, sorgte für eine sofortige Sperrung der Bahnstrecke Hamburg – Kiel. Der Mann gab an, zwischen Tornesch und Elmshorn einen Schlag verspürt und später beim Halt in Elmshorn Blut am Zug entdeckt zu haben.

Die Leitstelle alarmierte die Feuerwehr Klein Nordende, die entlang der Gleise eine möglicherweise verunglückte Person suchen sollte. Aktuell ist der Bahnverkehr eingestellt. Ob ein Busersatzverkehr eingerichtet wird, ist noch nicht bekannt.