Hamburg. Der Küchenkalender 2020 des Hamburger Abendblatts ist ab jetzt verfügbar. Denn nicht nur die freien Tage an Ostern, Himmelfahrt oder Weihnachten sind für die Menschen in Hamburg wichtig: Für die Bewohner der Hansestadt gibt es auch im Jahr 2020 eine Vielzahl an besonderen Veranstaltungen, die sich jeder möglichst früh in seinem Kalender rot markieren sollte. So finden mit dem Haspa Marathon, dem Hafengeburtstag, den Harley Days und dem Schlagermove wieder jede Menge Großevents statt, die man kennen sollte.

Wann ist die Altonale oder das Reeperbahn-Festival, wann der Hamburger Dom? Und auch die Brückentage und Ferientermine 2020, die Schulferien für Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, sind für eine gelungene Jahresplanung unerlässlich.

Küchenkalender 2020 des Abendblatts zum Herunterladen

All diese Termine finden sich im praktischen Küchenkalender 2020 des Hamburger Abendblatts. Sollten Sie ihn bisher verpasst haben, können Sie ihn hier herunterladen. Natürlich können Sie ihn auch auf Ihrem Smartphone oder dem Tablet speichern.