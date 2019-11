Hamburg. Bei einem Verkehrsunfall in Volksdorf ist am Montag ein Fußgänger schwer verletzt worden. Ein Pkw-Fahrer wollte gegen 17.10 Uhr von der Straße Im Alten Dorfe aus in eine Einfahrt abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Passanten auf dem Bürgersteig.

Der 83-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und kam mit mehreren Knochenbrüchen in die Klinik. Lebensgefahr bestand aber nicht, sagte ein Polizeisprecher.