Hamburg. Notarzt und Polizei eilen am Montagnachmittag zu einem Einsatz in der Nähe des neuen S-Bahnhofes an den Elbbrücken. Es ist noch unklar, was dort passiert ist. In der Folge sind die Gleise zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Harburg gesperrt. S-Bahnen der Linie 3, Regionalbahnen und die Fernzüge fahren seit 16.45 Uhr nicht mehr über die Elbe. Die Sperrung gilt für beide Richtungen.

Eine Bahnsprecherin sagte, es sei noch unklar, wie lange die Züge zurückgehalten werden.

Streckensperrung zw. Hammerbrook <> Wilhelmsburg. Grund Polizeieinsatz. Ersatzverkehr zw. Hammerbrook <> Wilhelmsburg mit Bussen und Taxen im Einsatz. S31 verkehrt bis Altona <>Hasselbrook. #S3 #S31 #hvv #sbahnhh — S-Bahn Hamburg (@SBahnHamburg) November 18, 2019

Laut S-Bahn Hamburg ist ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen eingerichtet worden. Reisende wurden gebeten, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen.

Probleme bei der U-Bahn

Zusätzlich meldete auch die U-Bahn Behinderungen. Die Hochbahn warnt vor Verspätungen. Es seien wegen einer technischen Störung auch die Lautsprecher und die Anzeigen ausgefallen.

Der Betrieb läuft auf allen Linien uneingeschränkt, allerdings kann es zu Taktunregelmäßigkeiten kommen, meldet die Hochbahn.

Aufgrund einer technischen Störung kann es aktuell im U-Bahn-Betrieb zu Verspätungen kommen. Die Lautsprecher und digitalen Anzeigetafeln sind ebenfalls betroffen. Wir bitten um Geduld. #hvv — HOCHBAHN (@hochbahn) November 18, 2019

Schon am Montagmorgen hatte es erhebliche Probleme im S-Bahnverkehr in Hamburg gegeben. Wegen eines Feuerwehreinsatzes am Gleis 1 der S-Bahn-Haltestelle Jungfernstieg wurden die S-Bahnen umgeleitet. Statt durch den Citytunnel fuhren die Linien S1 und S3 ab 7.40 Uhr etwa eine Stunde über die sogenannte Dammtorlinie. Der Verkehr der Linie S2 wurde eingestellt.