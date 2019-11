Hamburg. Innerhalb weniger Tage sind in Hamburg und Norderstedt drei Obdachlose gestorben. Zwei der drei Toten waren laut "Hinz & Kunzt" als Verkäufer für das Straßenmagazin tätig.

Die Todesfälle ereigneten sich in rascher Folge im November – in allen drei Fällen gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden, so die Polizei gegenüber "Hinz & Kunzt". Der Magazin-Verkäufer Udo wurde am Morgen des 7. November in der Innenstadt von einem Passanten aufgefunden, in der Nacht zuvor war die Temperatur auf nur drei Grad über Null gesunken.

Wo man Schlafsäcke und Winterkleidung spenden kann

Zwei Tage später starb ein weiterer Obdachloser. Benjamin wurde laut "Hinz & Kunzt" nur wenige Hundert Meter von dem Ort entfernt entdeckt, an dem Udo aufgefunden worden war. In jener Nacht lag die Temperatur ebenfalls nur knapp über dem Gefrierpunkt. Am selben Tag wurde in Norderstedt der dritte Tote gefunden: Jan habe seit vielen Jahren die "Hinz & Kunzt" verkauft, er wurde in einer öffentlichen Toilette entdeckt. Auch in diesem Fall geht die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus.

Während das Winternotprogramm in Hamburg bereits begonnen hat, startet es in Norderstedt erst am 1. Dezember. Sachspenden wie Schlafsäcke oder Winterkleidung nehmen unter anderem Hanseatic Help und die Kleiderkammer der Caritas entgegen. Der Hamburger Outdoor-Ausrüster Globetrotter ruft ab dem 21. November bundesweit zu Sachspenden in seinen Filialen auf. Diese werden in Kooperation mit lokalen Obdachlosen-Initiativen weitergegeben.

Es bleibt kalt in Hamburg – Obdachlose in Gefahr

"Hinz & Kunzt" weist darauf hin, dass der Fokus der Redaktion darauf liegt, Obdachlosen zu eigenem Verdienst zu verhelfen. In ihren Räumen stehen nur begrenzt Lagerkapazitäten für Sachspenden bereit, weswegen um eine telefonische Absprache gebeten wird.

Nach der Frostnacht zum Sonntag steigen die Temperaturen in Hamburg wieder leicht an. Trotzdem besteht für die auf der Straße lebenden Menschen weiter Gefahr: Auch bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt könnten sie erfrieren. Ob die drei Männer tatsächlich erfroren sind oder aus anderen Gründen starben, ist allerdings bislang nicht bekannt.