Hamburg. Rund zwei Jahre nach dem Konzert der Rolling Stones im Hamburger Stadtpark beginnt die juristische Aufarbeitung der Freikarten-Affäre. Am kommenden Mittwoch, 20. November, muss sich die ehemalige Staatsrätin Elke Badde (SPD) vor dem Amtsgericht verantworten. Der Anklagevorwurf lautet auf Vorteilsnahme und Verleitung von Untergebenen zu einer Straftat.

Badde war damals, im Jahr 2017, Staatsekretärin in der Gesundheitsbehörde und zugleich in der Finanzbehörde. Dort war sie unter anderem für Bezirksangelegenheiten zuständig. Die Anklage wirft der 59-Jährigen vor, damals über Harald Rösler, Leiter des Bezirksamts Nord, zwei vom regulären Verkauf ausgenommen Tribünenkarten für das Stones-Konzert erworben zu haben. Preis: 357,50 Euro.

Badde soll Karten ohne Nachfrage angenommen haben

Stones-Freikarten-Affäre: Die ehemalige Staatsrätin Elke Badde steht am Mittwoch vor Gericht (Archivbild).

Foto: picture alliance / eventpress/mp

Die Karten gehörten nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft zu einem Gesamtkontingent von 300 Kaufkarten und 100 Freikarten, die Rösler zuvor vom Konzertveranstalter FKP Scorpio für das Bezirksamt verlangt und ab dem 14. April 2017 „ausgewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bezirksamtes“ sowie „Freunden des Hauses“ angeboten hatte. Badde wird vorgeworfen, diese Karten ohne Nachfrage oder dienstliche Kontrolle angenommen zu haben.

Zudem soll die damalige Staatsrätin ein Schreiben zurückdatiert haben. Gut eine Woche nach dem Konzert am 9. September auf der Stadtparkwiese soll sie ein Schreiben von Rösler bekommen haben. Badde sollte Rösler mit diesem Schreiben gestatten, das Konzert zusammen mit seiner Ehefrau kostenlos zu besuchen, ebenso den vorherigen Empfang des Konzertveranstalters im Landhaus Walter. Außerdem sollte die Weitergabe von vier Freikarten an Bekannte erlaubt werden.

Freikarten-Affäre: Badde wurde in einstweiligen Ruhestand versetzt

Das Rösler-Schreiben soll auf den 23. August 2018 zurückdatiert gewesen sein – also auf einen Zeitpunkt vor dem Konzertabend. Badde soll dieses Schreiben mit dem Kürzel „BA“ sowie mit den Angaben „24/8 genehmigt“ abgezeichnet haben. Laut Staatsanwaltschaft kam damals „eine Genehmigung der strafrelevanten Kartengeschäfte unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt in Betracht“.

Elke Badde war von 2008 bis 2011 SPD-Bürgerschaftsabgeordnete, von 2011 bis 2018 Staatsrätin. Als im Oktober 2018 wegen der Freikarten-Affäre Anklage gegen sie erhoben wurde, wurde sie in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Das Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen Bezirksamtsleiter Harald Rösler ist noch nicht terminiert.

In der Affäre hat die Staatsanwaltschaft insgesamt acht Anklagen erhoben. Darüber hinaus wurden Strafbefehle gegen vier Beschuldigte beantragt. Einer sei bereits rechtskräftig, hieß es vor Kurzem in der Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bürgerschaftsfraktion. Wenige Wochen nach dem Rock-Konzert am 9. September 2017 waren die Ermittlungen wegen Bestechung, Bestechlichkeit und Vorteilsannahme ins Rollen gekommen.