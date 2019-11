Hamburg. Sie fürchten eine ausgedehnte Überwachung und Missbrauch bei der Auswertung von Daten: Mehr als 1000 Teilnehmer haben sich zur Stunde am Hansaplatz versammelt, um zu einem Protestzug gegen das neue Polizeigesetz durch die Innenstadt aufzubrechen. Diese Zahl war im Vorfeld von den Organisatoren erwartet worden. "Wir verzeichnen aber noch weiteren Zulauf", teilte die Polizei um 17.25 Uhr mit.

Wir zählen aktuell ca. 1000 Versammlungsteilnehmer, stellen aber noch weiteren Zulauf fest.#hh1511 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 15, 2019

Nach einer Auftaktkundgebung soll der Protestmarsch unter andererm über die Mönckebergstraße, den Jungfernstieg, Gänsemarkt, Sievekingplatz, Feldstraße und die Reeperbahn zum St. Pauli Fischmarkt führen, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, auch Wasserwerfer werden nahe des Rathauses in Bereitschaft gehalten, falls es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen sollte.

St.-Pauli-Fans hatten die Demonstration initiiert

Hinter der Demonstration steckte ein Bündnis verschiedener Gruppierungen, darunter der Allgemeine Studierendenausschuss der Uni Hamburg (AStA), der „Chaos Computer Club“, die Partei Die Linke und die Grüne Jugend. Die Initiative war von Fanclubs des FC St. Pauli ausgegangen. Wegen der Beteiligung von extremistisch eingestuften Gruppen wie der „Interventionistischen Linke“ (IL) und „Roter Aufbau Hamburg“ begleitet die Polizei den Aufzug mit einem größeren Aufgebot.

Hamburg Wasser kündigte bei Twitter an, wegen der Demonstration und "auf polizeiliche Empfehlung" das Kundencenter am Ballindamm eine Stunde früher als üblich zu schließen.

Aktueller Hinweis: aufgrund einer Demonstration, die ab 17 Uhr direkt an unserem Kundencenter vorbei führen wird, schließt unser Kundencenter am Ballindamm nach polizeilicher Empfehlung heute, 15.11. voraussichtlich eine Stunde früher als üblich. — HAMBURG WASSER (@hamburgwasser) November 15, 2019

Neues Polizeigesetz ist umstritten

Die Organisatoren lehnen die geplante Reform des Polizeigesetzes in Hamburg strikt ab. „Mit den Änderungen verschiebt sich die Sicherheitspolitik weiter in Richtung eines autoritären Sicherheitsstaates“, hieß es auf der Webseite der Organisatoren. Kritisch wird unter anderem die Festlegung von "gefährlichen Orten" durch die Polizei gesehen. In Anlehnung an frühere Proteste wurde eine Klobürste als Symbol der Demonstration gewählt.

Der Senat und die Regierungsfraktionen betonen dagegen, dass die geplanten Ergänzungen des Entwurfs für das Polizeigesetz – etwa Fußfesseln für extremistische „Gefährder“ nötig und auf bestimmte Fälle begrenzt sein. Auch sollten etwa die Befugnisse des Datenschutzbeauftragten nicht ausgeweitet werden, dieser habe jedoch die Möglichkeit, mit einer gerichtlichen Klage mögliche Rechtsverletzungen durch die Polizei feststellen zu lassen.

Staatstrojaner sollen in Hamburg nicht eingesetzt werden

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern hatte Hamburg auf besonders umstrittene neue Maßnahmen wie den Einsatz von Staatstrojanern verzichtet werden.

Das etwa in Bayern bereits aktive "Predictive Policing", bei dem mithilfe einer umfangreichen Datenauswertung künftige Straftaten vorhergesagt werden sollen, kommt in Hamburg nicht zum Einsatz. Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hatte sich entsprechende Modelle unter anderem in den USA angesehen, aber auf eine Investition in die Software verzichtet.