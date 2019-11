Hamburg. Ein Unfall auf der A 7 hat am Freitagnachmittag für einen kilometerlangen Stau und für massive Verkehrsprobleme im Hamburger Nordwesten gesorgt. Zwischen den Anschlussstellen Volkspark und Stellingen hatte ein Lkw-Fahrer gegen 13.40 Uhr offenbar ein Stauende übersehen und ist gegen das Heck eines Autos geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw gegen einen weiteren Lastwagen geschoben und zwischen den beiden Lkw eingeklemmt.

Die 49 Jahre alte Autofahrerin wurde in dem Wrack eingeklemmt und schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie Verletzungen an den Beinen. Nachdem Feuerwehrleute sie befreit hatten, kam sie per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während des Rettungseinsatzes, für die Unfallaufnahme sowie die Aufräumarbeiten musste die A 7 in Richtung Norden voll gesperrt werden. Rund drei Stunden nach dem Unfall konnten die Fahrstreifen wieder freigegen werden.

Auch auf der A 1 Richtung Norden stehen Autofahrer im Stau

Laut eines Sprechers der Verkehrsleitzentrale der Polizei wurden bis dahin alle Autofahrer an der Anschlussstelle Volkspark von der Autobahn geleitet. Entsprechend voll waren die Straßen rund um die Anschlussstelle. "Damit der Verkehr besser abfließen konnte, haben wir die Ampel umgeschaltet. Der Verkehr auf den Umleitungsstrecken wurde bevorzugt behandelt", so der Sprecher. Ferner regelten an drei großen Kreuzungen Polizisten den Verkehr. Obwohl die Polizei gleich nach dem Unfall zu diesen Maßnahmen gegriffen habe, kam es dennoch zu massiven Problemen.

"Da kommt auf einem Freitagnachmittag einiges zusammen", so der Mitarbeiter der Verkehrsleitzentrale, der auch gegen 16.40 Uhr noch einen 15 Kilometer langen Stau auf der A 7 beobachten konnte. Ferner hatte diese Sperrung vermutlich auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der A 1 in Richtung Innenstadt. Auch dort standen über mehrere Kilometer Autofahrer Stoßstange an Stoßstange bis zum Autobahnkreuz Maschen . "Viele sind wohl wegen der Vollsperrung auf die A 1 ausgewichen. Das Problem dort ist jedoch eine Baustelle am Kreuz Süd."

