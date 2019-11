Hamburg. Das Restaurant Lotusblüte an der Löwenstraße in Hoheluft-Ost war am Donnerstag gut besucht, als ein Feuer in der Küche des Lokals ausbrach. Die Feuerwehr wurde gegen 17.30 Uhr alarmiert.

Dennoch kam es beim Versuch, den Brand eigenhändig zu löschen, zu einem Zwischenfall: Ein Mitarbeiter verletzte sich an der Hand und musste in die Klinik gebracht werden.

In der Lotusblüte brannte es schon einmal

Auch Nachbarn an der Löwenstraße waren auf den Brand aufmerksam geworden, weil Flammen am Fenster zu sehen waren. Die Feuerwehr rückte mit 28 Einsatzkräften an, gegen 18 Uhr hatten sie den Brand gelöscht. Ursache des Feuers war offenbar ein Gasgrill.

Das Restaurant in einem weißen Eckhaus war schon in der Vergangenheit Schauplatz eines Brandes gewesen.