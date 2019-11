Hamburg. Der Bertini-Preis zeichnet junge Menschen aus, die sich in Hamburg gegen Unrecht, Ausgrenzung oder Gewalt einsetzen und versteht sich als Beitrag für ein gleichberechtigtes Miteinander in dieser Stadt. Einsendeschluss für die diesjährigen Bewerbungen ist der 22. November. Vergeben werden Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro. Eine Jury, der alle Mitglieder des Bertini-Preis e. V. angehören, entscheidet über die Gewinner. Diese werden bei einer feierlichen Veranstaltung am 27. Januar 2020 im Ernst Deutsch Theater geehrt.

Der Preis geht zurück auf den Hamburger Schriftsteller Ralph Giordano (1923–2014), der mit seiner Familie ins Fadenkreuz der nationalsozialistischen Ausgrenzung, Verfolgung und später Mordabsichten geriet und im Versteck in einem Alsterdorfer Keller dem Tod entging.

Kunstprojekt ausgezeichnet

Er verarbeitete seine Erlebnisse 1982 in dem berühmten Roman „Die Bertinis“. 2019 wurden ein Kunstprojekt von Nele Borchert (Albert-Schweitzer-Gymnasium) ausgezeichnet, die den Deportierten neben den Stolpersteinen mit Kreide ein Gesicht gab, zwei Theaterprojekte („Aus der Reihe tanzen“ und „Kein deutscher Land“) sowie eine Befassung von Schülern mit dem Weg „Von Hamburg nach Majdanek“.

Die Ausschreibung richtet sich an alle Hamburgerinnen und Hamburger zwischen 14 und 27 Jahren. Sie können sich mit ihrem Vorhaben einzeln, als Gruppe oder mit ihrer Schulklasse bewerben oder von Dritten für ihr couragiertes Eintreten gegen Unrecht und Ausgrenzung oder Gewalt für den Preis vorgeschlagen werden. Bewerbungen unter www.bertini-preis.de. Oder per Post an Andreas Kuschnereit, Behörde für Schule und Berufsbildung: „Bertini-Preis 2019“, Hamburger Straße 31 in 22083 Hamburg.