Hamburg. Für die Vorbereitung eines islamistisch motivierten Anschlags hat der Staatsschutzsenat am Hanseatischen Oberlandesgericht zwei Iraker zu jeweils vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Den Cousins Hersh F. und Shahin F. sei es darum gegangen, bei einem Sprengstoffanschlag, möglicherweise an einem Bahnhof, „möglichst viele Ungläubige“ zu töten. Dabei sollten ein mit Sprengstoff (TNT) beladenes Auto und eine Schusswaffe zum Einsatz kommen. Auch wenn Ort und Zeitpunkt des Attentats noch nicht feststanden, seien die Planungen schon konkret gewesen. Dass die Angeklagten keine Frauen und Kinder töten wollten, habe ihnen der Senat nicht abgenommen. „Wie soll das denn auch gehen?“, sagte die Vorsitzende Richterin Ulrike Taeubner.

Glücklicherweise hätten sie nicht viel erreicht – auch weil das Geld fehlte. Selbst ein Kochtopf, der nach ersten Planungen mit TNT und Nägeln befüllt werden sollte, sei für sie zu teuer gewesen. Zwar hätten sie offenbar in Kontakt mit Personen aus dem Umfeld des Islamischen Staates (IS) gestanden, finanziell seien sie von diesen oder anderen Dritten jedoch nicht unterstützt worden. Sie hätten dann zwei Probesprengungen in ihrem Wohnort Meldorf durchgeführt – mit Schwarzpulver aus Feuerwerk.

Islamisten fragten nach TNT

Zu diesem Zweck besorgten sich die beiden 23-Jährigen kurz vor der Jahreswende Silvesterböller im Gesamtwert von 17,98 Euro, füllten das Schwarzpulver (254 Gramm) in Deospray-Dosen um und zündeten die zwei selbstgebastelten Sprengsätze. Vom Ergebnis enttäuscht, fragten sie sodann ihre Kontakte nach dem Sprengstoff TNT. Zudem wollten sie Autofahren lernen, um noch mehr Menschen töten oder verletzen zu können. Ende Januar kam die Polizei jedoch den Männern zuvor und verhaftete sie.

Ein erfolgreicher Anschlag hätte in jedem Fall das „Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erheblich erschüttert“, so ­Taeubner. Tatsächlich hätten die Angeklagten mit ihrem Vorhaben ihren Landsleuten geschadet, „den Muslimen, die sich einfügen und die hier friedlich leben wollen“, so Taeubner. Einen weiteren Mann hat das Gericht wegen Beihilfe zu einer Bewährungsstrafe von 21 Monaten verurteilt. Er soll sie bei der letztlich erfolglosen Suche nach einer Schusswaffe unterstützt haben.