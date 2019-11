Hamburg. Jeden Tag fahren viele Pendler aus dem Süden Hamburgs in Richtung Innenstadt – oder in die Gegenrichtung. Und jeden Tag dürften sich viele über Google Maps ärgern. Denn der wohl weltweit meist genutzte Routenplaner verschluckt sich regelmäßig an der neuen Wilhelmsburger Reichsstraße, die vor mehr als einem Monat für den Verkehr freigegeben wurde.

Zwar wird die neue Streckenführung im Prinzip korrekt angezeigt (im Gegensatz zu fest eingebauten Navigationsgeräten, die mangels ständiger Aktualisierungen stoisch weiter behaupten, man sei nicht auf einer vierspurigen Hauptverkehrsstraße, sondern mitten im Grünen unterwegs). Die Straße ist zu sehen – wird aber trotzdem gern einmal ignoriert: Fährt man über die neue B75, hopst der Pfeil auf der Karte munter hin und her und versucht verzweifelt, einen über eine der nahe gelegenen Querstraßen zu leiten.

Neue Wilhelmsburger Reichsstraße gesperrt?

Ortsunkundige Autofahrer werden durch spontan auftretende "Sperrungen" der Anschlussstelle Wilhelmsburg-Süd gleich ganz abgeschreckt: Gerade bei höherem Verkehrsaufkommen behauptet Google Maps, die Strecke sei nicht befahrbar – auch wenn es dort keine Baustelle mehr gibt, wie eine Sprecherin der Verkehrsbehörde auf Abendblatt-Anfrage bestätigt.

Die Folge: Statt zur Entlastung der A1 trägt man im Vertrauen auf die Allwissenheit des Navigationssystems zur Belastung der Autobahn bei. Auf Abendblatt-Anfrage war von Google zunächst nur ein allgemein gehaltenes Statement zu bekommen. Dort heißt es, die Daten in Google Maps stammten "aus einer Vielzahl von Quellen", man sei "bemüht, Google Maps so aktuell und genau wie möglich zu halten".