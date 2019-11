Hamburg–Hannover: ICE bei Tempo 200 mit Steinen beworfen

Die Scheiben splitterten, wurden aber nicht durchschlagen. 350 Fahrgäste waren an Bord. Polizei sucht Zeugen.

Uelzen/Hamburg. Unbekannte haben am Sonntagnachmittag einen ICE der Deutschen Bahn auf der Fahrt von Hamburg nach Hannover vermutlich mit Steinen beworfen und zwei Seitenscheiben eines Waggons beschädigt. Die Scheiben splitterten bei einem Tempo von 200 Kilometern pro Stunde zwischen den Bahnhöfen Bienenbüttel und Bad Bevensen, wurden aber nicht durchschlagen, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Die Fahrgäste erschreckten sich, verletzt wurde niemand.

Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei ereignete sich der gefährliche Eingriff in den Bahnverkehr am Sonnabend um 16.43 Uhr zwischen den Bahnhöfen Bienenbüttel und Bad Bevensen. Nach dem Zwischenfall mussten die rund 350 Fahrgäste in Uelzen aussteigen. Der Zug wurde außer Betrieb genommen. Die Fahrgäste fuhren mit nachfolgenden Zügen weiter.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0421/162995.

( dpa/HA )