Hamburg. Die jungen Patienten kommen aus dem ganzen Bundesgebiet. Für viele von ihnen sind Jutta Gärtner und ihr Team die letzte Hoffnung. Die Professorin für Kinderneurologie und Direktorin des Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsmedizin Göttingen erforscht seltene Beeinträchtigungen des zentralen Nervensystems wie kindliche Multiple Sklerose, kindliche Demenzerkrankungen und Hirnstoffwechselstörungen.

Gärtners Arbeiten seien bahnbrechend, urteilte die Akademie der Wissenschaften in Hamburg – und ehrte die Wissenschaftlerin am Freitag im Kaisersaal des Rathauses mit dem Hamburger Wissenschaftspreis 2019. Der mit 100.000 Euro dotierte Preis wird gestiftet von der Hannelore und Helmut Greve Stiftung für Wissenschaften und Kultur.

Gärtner habe neue Krankheitsbilder entdeckt und beschrieben, zahlreiche Studien in hochrangigen Zeitschriften veröffentlicht und so die Grundlagen für neue Therapien geschaffen, hieß es. Zudem habe sie „erstaunliche Heilungserfolge in kurzer Zeit“ erzielen können, sagte Professor Edwin Kreuzer, Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und Vorsitzender der siebenköpfigen Jury. Gärtners Leistungen seien „herausragend und stets innovativ“. Dabei nutze die Forscherin „ressourcenschonend vorhandenes Wissen“.

Es gibt bis zu 8000 seltene Erkrankungen

Vor etwa 100 geladenen Gästen gratulierte auch Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) der Preisträgerin. „Die Forschungsarbeit von Frau Professorin Gärtner leistet einen entscheidenden Beitrag, um die Heilungschancen betroffener Kinder und Jugendlicher zu verbessern und ihre Familien zu entlasten“, sagte Fegebank.

Nach Angaben der Akademie gibt es schätzungsweise 7000 bis 8000 seltene Erkrankungen. Laut Weltgesundheitsorganisation sind in der Europäischen Union 30 Millionen Menschen betroffen. In Deutschland leben rund vier Millionen Menschen, die an einer seltenen Erkrankung leiden, unter ihnen schätzungsweise zwei Millionen Kinder und Jugendliche, wie die Akademie mitteilte.

Die Jury hatte 37 Nominierungen für den Hamburger Wissenschaftspreis erhalten, darunter zwei Mehrfach-Nominierungen. Die Nominierten wurden von Universitäten, Forschungseinrichtungen und Wissenschaftsinstitutionen aus dem In- und Ausland vorgeschlagen.

Der Hamburger Wissenschaftspreis wird alle zwei Jahre vergeben. 2017 war die Auszeichnung an die Batterieforscher Xinliang Feng aus Dresden und Klaus Müllen aus Mainz vergeben worden. 2015 hatte der Hamburger Nanoforscher Roland Wiesendanger den Preis erhalten.