Hamburg. „Gitarren statt Knarren“, stand auf der elektrischen Gitarre, die Udo Lindenberg SED-Chef Erich Honecker bei seinem Staatsbesuch im September 1987 überreichte. Mittlerweile ist das Original der Klampfe in Udos Infotainment-Etablissement „Panik City“ am Spielbudenplatz zu sehen.

„Panik City“ heißt auch das Likörell, das Udo exklusiv für eine Abendblatt-Aktion aus seinen Flaschen gezaubert hat, und das jetzt in einer limitierten Siebdruck-Edition „30 Jahre Mauerfall – Gitarren statt Knarren“ für Fans und Kunstsammler erhältlich ist. Jedes Bild wird mit Udo Lindenbergs Signatur und einer persönlichen Wunsch-Widmung (maximal acht Wörter) versehen und von einem umfangreichen Fan-Paket begleitet: Ein Jahr lang gibt es freien Eintritt in die „Panik City“ mit einer Begleitperson der Wahl, (auf Wunsch) eine öffentliche Nennung der Patenschaft auf der Patenwand in der „Panik City“, eine Ausgabe des „Udo“-Magazins aus der Hamburger Abendblatt Collectors Edition, ein Fanartikel-Paket sowie zwei Tickets inklusive Bustransfer und Meet & Greet für Udos nächste Tournee-Generalprobe in Timmendorf am Wochenende 9./10. Mai 2020.

Siebdrucke werden in der Panik City überreicht

Das Bild ist für 2995 Euro direkt online unter abendblatt.de/shop und in der Hamburger Abendblatt Geschäftsstelle (Großer Burstah 18–32) bestellbar – vor Ort kann man auch einen Blick auf ein Exemplar des Bildes werfen. Die bestellten Siebdrucke werden im Rahmen eines Ausgabe-Events am 15. Dezember (18 Uhr) in der Panik City überreicht. Sichern Sie sich exklusiv Ihre Patenschaft bis zum 23.11.2019, um Ihr Bild beim Ausgabe-Event direkt mitnehmen zu können.

Bei einer Bestellung kann eine individuelle Widmung angeben werden, die Udo Lindenberg persönlich gestalten wird. Nach Bestellung kann die Widmung innerhalb von sechs Tagen verändert werden. Anschließend gilt die Widmung als verbindlich.