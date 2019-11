Mann überfährt Enkel: Zweijähriger schwer verletzt

Hamburg. Ein 60 Jahre alter Autofahrer hat seinen zweijährigen Enkel überfahren. Der Mann übersah am Donnerstag in Hamburg-Spadenland den Jungen, der unbemerkt vor das Auto gelaufen war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Auto habe ihn erfasst und überrollt. Der Zweijährige erlitt dabei den Angaben nach Kopfverletzungen und kam ins Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr.