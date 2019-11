Die seit Jahren andauernde Sanierung der Fahrbahnen in Hamburg zahlt sich offenbar aus: Waren 2016 noch 41,1 Prozent der Hauptverkehrsstraßen in einem nicht befriedigenden bis schlechten Zustand, galt dies 2018 nur noch für 28,7 Prozent der wichtigsten Verbindungen durch die Stadt. Dagegen waren 45,1 Prozent der Hauptverkehrsstraßen 2018 in einem sehr guten Zustand – 2016 galt dies erst für 33 Prozent dieser Straßen.

In einem guten Zustand waren zuletzt 26,2 Prozent der Hauptstraßen, eine geringfügige Verbesserung gegenüber 2016 (25,9 Prozent). Das geht aus dem jüngsten Straßenzustandsbericht vor, den Wirtschafts- und Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Dienstag im Rathaus vorstellte.

Dazu muss man wissen, dass die Verkehrsbehörde die Bewertungen in vier Notenkategorien einteilt: 1,0-1,49 („sehr gut“ laut Behörde), 1,5-3,49 („gut“ laut Behörde) sowie 3,5-4,9 und 4,5-5 (hier besteht Beobachtungs- oder Handlungsbedarf). Für nicht befriedigend bis schlecht hält die Behörde eine Straße bei einer schlechteren Noten als 3,5.

Aufwärtstrend in Hamburg nach Jahren der Verschlechterung

Im Durchschnitt bekamen die Hauptverkehrsstraßen in Hamburg im Jahr 2018 die Note 2,37. Zum Vergleich: 2016 lag die Durchschnittsnote bei 2,78. Im Jahr 2014 war der Wert noch schlechter (2,84). Bereits im vergangenen Jahr hatte die Verkehrsbehörde mitgeteilt, nach Jahren der steten deutlichen Verschlechterung sei der Trend gebrochen.

Die positive Entwicklung setze sich fort, erklärte der Verkehrssenator am Dienstag. „Wir bringen Hamburgs Straßen Schritt für Schritt wieder in Ordnung.“ Das gehe weit über das reine Reparieren hinaus, sagte Michael Westhagemann. „Neben den Hauptverkehrsstraßen kümmern wir uns zunehmend auch um die wichtigen Bezirksstraßen – mit Erfolg.“

Tatsächlich weist der jüngste Straßenzugangsbericht auch für die sogenannten Bezirksstraßen mit gesamtstädtischer Bedeutung eine Verbesserung aus, die allerdings wenig groß ausfällt: 40,2 Prozent dieser Straßen waren 2018 noch in einem nicht befriedigendem bis schlechten Zustand – zwei Jahre zuvor galt dies für 46,8 Prozent der Straßen. In einem sehr guten Zustand waren zuletzt 37,4 Prozent dieser Straßen (2016: 31,8 Prozent). Einen guten Zustand bescheinigt der Bericht nun 22,4 Prozent der wichtigen Bezirksstraßen (2016: 21,4 Prozent).

Fahrzeug mit Sensoren und Kameras erfasst Zustand der Straßen

Die Messungen für den jüngsten Straßenzustandsbericht seien von Mai bis August 2018 durchgeführt worden, hieß es von der Verkehrsbehörde. Insgesamt seien 2.172 Fahrstreifen-Kilometer befahren worden, davon 1.072 Kilometer auf den Hauptverkehrsstraßen und etwa 1.100 Kilometer auf den Bezirksstraßen mit gesamtstädtischer Bedeutung.

Dabei kam ein spezielles Messfahrzeug zum Einsatz. Es ist mit Sensoren ausgestattet, die etwa Risse in der Straße erfassen. Kameras machen alle zehn Meter hochauflösende Bilder von der Frontansicht und der Oberfläche der befahrenen Straßen. Ingenieure werten diese Bilder am Computer aus. Dafür unterteilen sie die Straßen in jeweils zwanzig Meter lange Abschnitte vergeben Noten für den Zustand.

Seit 2013 gilt in Hamburg ein sogenanntes Erhaltungsmanagement. Damit soll der Verfall der Verkehrswege gestoppt werden.