Hamburg. Berufspendler brauchen am Montagmorgen viel Geduld: Die Autobahn 25 ist zum Teil gesperrt, es bilden sich lange Staus.

Gegen 6.30 Uhr hatte es auf der Autobahn in Höhe der Ausfahrt Neu-Allermöhe-West einen Unfall gegeben. In der Folge leitet die Polizei den Verkehr auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Beide Hauptfahrstreifen in Richtung Hamburg sind gesperrt.

Die Verkehrsleitzentrale meldete gegen 8 Uhr zehn Kilometer stockenden Verkehr. Wie lange die Behinderungen noch andauern werden, konnte die Zentrale noch nicht sagen.