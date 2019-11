Hamburg. Jordan von Boizenburg war eine herausragende Persönlichkeit im mittelalterlichen Hamburg. Ob er ein Enkel Wirads war oder einen anderen Verwandtschaftsgrad hat, ist ebenso unbekannt wie sein Geburtsdatum, das um 1200 liegen dürfte. Er ist der Verfasser des „Ordelbook“, in dem 1270 erstmals das Hamburger Stadtrecht niedergeschrieben und zum Vorbild für viele Städte (unter anderem Bremen und Stade) wurde.

Boizenburg, der als Ratsnotar einen Magistertitel trug, hat vermutlich in Bologna studiert, der führenden juristischen Fakultät in Europa. Nördlich der Alpen in Deutschland gab es ohnehin noch keine Universität.

Das Ordelbook weist viele Besonderheiten auf, nicht zuletzt die, dass es von einem einzigen Verfasser stammt. Zukunftsweisend ist auch die Systematik: Jordan von Boizenburg teilt sein Werk in 13 Abschnitte, die vom Straf-, Familien- und Prozess- bis zum Handels- und Schifffahrtsrecht alle damals wesentlichen Gebiete umfassen. Üblich waren bis dahin eher lose Sammlungen.

Großen Einfluss hatte vor allem das Seerecht, das auch von Lübeck übernommen wurde und später auf alle Hansestädte wirkte. Neben mündlich überlieferten Rechtspraktiken aus dem norddeutschen Raum und dem „Sachsenspiegel“ (einer alten Sammlung germanischen Rechts) finden sich antike römische Rechtsgrundsätze im Ordelbook wieder. Das Gesetz war der Höhepunkt seiner jahrzehntelangen Arbeit für Hamburg; in den Quellen taucht Boizenburg erstmals 1236 auf, als er an Verhandlungen mit Graf Adolf IV. über Zollprivilegien beteiligt war. Später verhandelte er mit Margarete II. von Flandern, was Grundlage für das so wichtige Hansekontor in Brügge wurde. Er sammelte und katalogisierte alle wichtigen Urkunden Hamburgs, erstellte das erste Grundbuch und führte ein Schuldbuch ein, in dem auch Familienverträge Hamburger Bürger eingetragen wurden.

Jordan von Boizenburg darf man getrost als den Urvater der Hamburger Verwaltung bezeichnen. Er starb vermutlich wenige Jahre nach 1270.