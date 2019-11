Hamburg. Sein Ziel lag am gestrigen Feiertag nur wenige Schritte vom Eingang entfernt. Das Elefantenhaus, Heimat der Hagenbeck-Dickhäuter. Wohin hätte er sonst auch gehen sollen? „In meinen Leben ging es doch immer nur um Elefanten“, sagt Bodo Förster (57).

Vor knapp 30 Jahren besuchte der hochgewachsene bärtige Mann das erste Mal den Hamburger Tierpark. Fünf Tage nach dem Mauerfall kaufte sich Bodo Förster ein Zugticket von Berlin in die Hansestadt, sein erster Besuch im Westen überhaupt. Am Bahnhof stieg er direkt in die U-Bahn Richtung Hagenbeck, das Begrüßungsgeld investierte er für den Tierpark-Besuch. Hafen? Alster? Michel? Nein, Bodo Förster wollte schon damals nur zu den Elefanten. So entstand die Freundschaft zu Karl Kock, der über Jahrzehnte die Elefanten bei Hagenbeck betreute. Gestern trafen sie sich wieder. „Wir Elefantenleute leben in unserer eigenen Welt“, sagt Förster.

Über diese Welt hat Bodo Förster nun mit einem Co-Autoren ein Buch geschrieben: „Ein Leben für die Elefanten“. Es ist die Geschichte eines Mannes, der sich in Thailand seinen Traum erfüllt hat: ein florierendes Elefantencamp mit 40 Angestellten. Es ist eine Geschichte des Scheiterns: Schulden, Arbeitslosigkeit, Krankheiten, gescheiterte Ehen. Und zugleich eine Geschichte des Niemals-Aufgebens.

1990 zieht Förster nach Thailand

Abbildungen zum Buch Bodo Förster ,"Ein Leben für die Elefanten erschienen bei rowohlt Polaris Buchcover

Foto: Elephant Special Tours

Das Buch hat den gebürtigen Thüringer in die Medien katapultiert. Er war im „Sat.1-Frühstücksfernsehen“, im MDR, gestern am Abend bei „Markus Lanz“ (zu sehen in der Mediathek im ZDF). Bei „Lanz“ ging es um das Erstarken der AfD, um die Sprache des Hasses in den sozialen Netzwerken. Bodo Förster kam in der Sendung lange nicht zu Wort. Doch als es um die Wahl in seiner Heimat Thüringen ging, schaltete sich der Elefantentrainer ein. „Ich bin ja nur der Tier-Fritze“, sprach Förster und bat dann darum, dass man nicht nur über das Erstarken der AfD reden sollte, sondern auch über die 76,6 Prozent, die die Rechtspopulisten nicht gewählt haben: „Und überhaupt sollten wir viel mehr darüber reden, was uns verbindet.“

Bodo Förster bekam den längsten Applaus in der Sendung. Was zweierlei zeigt: Förster kann Leute begeistern. Und er hat keine Angst vor großen Tieren. Wie könnte es auch anders sein, wenn man Tag für Tag sechs Tonnen schweren Vierbeinern gegenübersteht.

Es ist ein Novembermorgen im Jahr 1990, der Besuch bei den Hagenbeck-Elefanten liegt ein Jahr zurück, als Bodo Förster sein Gepäck aus dem Nachtzug am Bahnhof Lampang im Nordwesten Thailands wuchtet. Er spricht weder Englisch noch Thai. Nur einen Satz hat er auswendig gelernt: „I am Bodo from East Germany and I want to ride elephants.“

Polizisten organisieren Taxi zum Elefanten-camp

Förster marschiert in die nächste Polizeiwache, zeigt eine Postkarte, die ihm ein befreundeter schwedischer Tierpfleger mit der Adresse eines Elefanten-camps geschickt hat. Die Polizisten organisieren ihm ein Taxi, mit Zeichensprache erklärt Förster den Elefantenreitern, dass er mitmachen möchte bei der Arbeit mit Elefanten. Die Trainer setzen ihn auf einen riesigen Bullen. Ohne Leine, ohne Elefantenhaken: „Ich wusste, wenn ich diese Situation nicht in den Griff kriege, kann ich wieder gehen.“

Meine Wahlheimat: Bodo Förster zeigt seinen Gästen die Schönheit der Natur.

Foto: Klaus Hoeltzenbein

Förster schlägt sich durch an der Seite der Männer aus dem Bergvolk der Karen, die seit Jahrhunderten Elefanten trainieren. Der Mann aus Berlin stopft rohes Büffelfleisch und Frösche in sich rein, raucht mit den Karen Opiumpfeifen, trinkt Reisschnaps – wer sich als fremder weißer Mann nicht anpasst, hat verloren.

„Dickköpfig war ich schon immer, ein Freigeist“, sagt Förster. In seiner Jugend im thüringischen Saalfeld hört er Deep Purple und Jimi Hendrix, lässt sich die Haare schulterlang wachsen. Ausgerechnet er verpflichtete sich für drei Jahre für die Nationale Volksarmee, im Glauben an eine gerechte Sache. Förster lernte auf elf Arten, mit der Hand zu töten. Und richtete sich am Ende aus Verzweiflung beinah selbst. Nach dem Suizidversuch wurde er vorzeitig entlassen. Befehlsempfänger und Förster, das passte schon damals nicht zusammen.

Elefantenkuh bricht Bodo Förster mehrere Rippen

14 Elefanten gehören zur Herde von Bodo Förster.

Foto: Elephant Special Tours

1987 heuert Bodo Förster beim Tierpark in Ostberlin an, Saalfeld war seiner Frau und ihm zu klein geworden. Förster faszinieren die Dickhäuter, mit ihnen will der gelernte Landwirt arbeiten.

Der neue Job beginnt mit einem Drama: Dashi, eine Afrikanische Elefantenkuh greift ihn an, bricht ihm mehrere Rippen, Besucher ziehen den verletzten Pfleger aus dem Gehege. Nach dem Krankenhausaufenthalt marschiert er sofort wieder ins Gehege, er weiß, dass er sein Trauma nur so überwinden kann.

Bei „Markus Lanz“ spricht der Elefantentrainer offen über seinen Unfall, Elefanten, sagt er, können töten. Diese Botschaft ist ihm wichtig, obwohl er die Dickhäuter liebt wie kaum ein anderer. Förster wehrt sich gegen die Verniedlichung der mächtigen Vierbeiner, geprägt durch Filme wie „Dumbo“, dem fliegenden Elefanten, oder Serien wie „Benjamin Blümchen“.

Der „Spiegel“ hat ihn einmal den „Elefantenflüsterer“ genannt. Förster hasst dieses Etikett. „Ich kann nicht mit den Tieren reden“, sagt er. Letzlich ginge es um ein Handwerk. Dies allerdings beherrschen in der Welt nur wenige so gut wie er. 200 Elefanten hat er inzwischen trainiert.

Sein Sohn leitete jetzt das Elefantencamp

Sein erster Ausflug nach Thailand währte zwei Monate. Die Rückkehr nach Berlin wurde zum Desaster. Die Wende bescherte ihm die Kündigung, der Tierpark, zur GmbH umfunktioniert, übernahm ihn nicht. Viel härter machte ihm eine Entzündung des Großhirns zu schaffen, ausgelöst durch ein Virus. Förster kollabierte, kämpfte über Wochen um sein Leben. Zwei Jahre später versuchte er sein Glück erneut in Asien, vertraute beim Aufbau eines eigenen Elefantencamps den falschen Leuten, ging pleite, bevor sein Unternehmen durchstarten konnte, seine Ehe scheiterte. Förster gab nicht auf, versuchte es 1999 ein zweites Mal. Wieder Rückschläge: Pandemie mit der Lungenkrankheit SARS, Rückgang der Touristenzahlen durch die Bankenkrise. Auch Försters zweite Ehe zerbrach.

Auch das gemeinsame­ Gebet mit den Männern aus dem Bergvolk der Karen gehört zum Programm.

Foto: Klaus Hoeltzenbein

Wie hält man das alles aus? „Für mich ist das Glas immer halb voll statt halb leer“, sagt Förster. Nach vorne schauen, nur darum gehe es. Und jetzt sei sein Leben einfach nur schön. Er hat sich längst wieder verliebt, mit seiner Frau Jana eine Tochter. Roger, der Sohn aus erster Ehe, führt inzwischen das Unternehmen, zweitgrößter Arbeitgeber der Region, 2016 ausgezeichnet vom thailändischen Tourismusministerium.

Inzwischen hat Förster eine Stiftung zum Schutz der bedrohten Tierart gegründet. Die Geschichte hinter dieser Stiftung ist so bizarr, dass sie jeder Hollywood-Produzent aus dem Drehbuch streichen würde: Birgit Sieberling, eine gelernte Fremdsprachensekretärin aus Schleswig-Holstein und enthusiastischer Elefanten-Fan, gewinnt 2003 im Alter von 40 Jahren einen Leibrentenvertrag bei der „Glücksspirale“ von 1,4 Millionen Euro. Sie kündigt ihren gut dotierten Job in der Pharmaindustrie, leistet die Anschub-Finanzierung und kümmert sich um die Stiftung.

Tierschützer kritisieren die Elefantencamps

Und doch weiß Förster nach den vielen Rückschlägen nur zu genau, dass wirtschaftlicher Erfolg niemals ein Selbstläufer sein kann. Der Klimawandel beschert dem Camp seit drei Jahren ex­treme Trockenheit, das Wasser muss Förster aus zehn Kilometern Entfernung herankarren lassen – ein Elefant trinkt bis zu 150 Liter am Tag. Und die Flugpreise werden durch das Klimapaket der Bundesregierung steigen. Förster findet das richtig, obwohl er weiß, dass die Fernreisen für viele Familien unerschwinglich werden können.

„Ein Leben für die Elefanten“ von Bodo Förster und Bernd Linnhoff, erschienen bei Rowohlt, 16 Euro.

Foto: Rowohlt Polaris

Die größte Gefahr droht Förster indes ausgerechnet von denen, die die Tiere so lieben wie er. Tierschützer werfen Elefantencamps nicht artgerechte Haltung vor, mehrere Reisekonzerne haben Veranstalter, die wie Förster Elefantenreiten anbieten, aus dem Katalog gestrichen. In den sozialen Netzwerken diskutiert Förster mit Tierschützern, versucht ihnen zu erklären, warum es keine einfachen Lösungen gibt.

Auf dem Spiel stehen nicht nur viele Arbeitsplätze, sondern auch das Leben der Camp-Elefanten, die man nicht einfach auswildern kann. Im Dschungel wären sie chancenlos. Und zudem gäbe es viel zu wenig Platz für die riesigen Tiere: „Der Elefant ist das einzige Lebewesen, das seinen Lebensraum zerstört.“ Förster ist wichtig, dass sich in seinem Camp die Elefanten nicht wie anderswo zu Tode schuften, sondern nur wenige Stunden am Tag arbeiten: „Die Gesundheit der Tiere hat absolute Priorität.“

Wirklich böse wird Förster, wenn man ihm Tierfolter vorwirft, ausgerechnet ihm, der sich um so viele misshandelte Elefanten kümmert. Dann zeigt Förster bei Vorträgen schon mal eine Gewehr-Attrappe und ruft: „Wenn ihr meint, ihr müsst meine Tiere erlösen, dann müsst ihr das auf diese Weise tun.“