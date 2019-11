Hamburg. Die Zahl der Autodiebstähle ist in Hamburg weiter rückläufig. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage des Bürgerschaftsabgeordneten Karl-Heinz Warnholz (CDU) hervor. Laut Statistik der Polizei wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres insgesamt 1289 Fahrzeuge entwendet. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum noch 1395 Fahrzeuge gewesen. Das entspricht einem Rückgang von knapp acht Prozent. Besonders viele Autodiebstähle gab es in diesem Jahr im Monat Juni. In diesem Monat kamen 180 Fahrzeuge weg. Hoch war die Zahl der entwendeten Autos auch im August mit 175 und im September mit 170. Im Vorjahr hatte es ebenfalls in den Sommermonaten die meisten Autodiebstähle in der Hansestadt gegeben.

Besonders viele Fahrzeuge, 62, verschwanden zwar in Rahlstedt. Gemessen an der Bevölkerungszahl von mehr als 90.000 Menschen in diesem Stadtteil, ist die Gefahr, dort das Opfer eines Autodiebstahls zu werden, aber eher durchschnittlich. In Bramfeld wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres 49 und in Billstedt 40 Fahrzeuge gestohlen. Auffallend ist, dass die beiden westlich von Billstedt gelegenen Stadtteile Hamm und Horn mit 38 und 36 Fahrzeugdiebstählen bis September dieses Jahres ebenfalls hoch, in absoluten Zahlen und im Verhältnis zur Bevölkerung stark belastet sind.

Vor 27 Jahren wurden deutlich mehr Autos gestohlen

Sieht man sich die Bezirke an, so ist statistisch in Mitte die Wahrscheinlichkeit am höchsten, Opfer eines Autodiebes zu werden. Hier wurden 0,9 Fahrzeuge pro 1000 Einwohner gestohlen. Die Zahl relativiert sich etwas, da in Mitte Stadtteile liegen, in denen viele Autohändler ihren Sitz haben und die Fahrzeugdiebstähle dort mit in die Statistik der Polizei fallen.

Gleich hoch ist die Gefahr, Opfer eines Autodiebes zu werden, in den Bezirken Altona, Nord, und Wandsbek mit statistisch 0,7 Autodiebstählen pro 1000 Einwohner. Die Bezirke Harburg mit 0,5, sowie Eimsbüttel und Bergedorf mit jeweils 0,4 Autodiebstählen pro 1000 Einwohner sind am sichersten.

Über den Wert der gestohlenen Fahrzeuge lässt sich der Statistik keine Angabe entnehmen. Das Delikt Autodiebstahl hat sich allerdings stark verändert. 1992 wurden im Vergleich zum vergangenen Jahr mehr als fünfmal so viele Autos in Hamburg gestohlen. Seither geht die Zahl der Fahrzeugdiebstähle kontinuierlich zurück. Wurden Anfang der 1990er-Jahre viele Autos für Spritztouren gestohlen, so gibt es dieses Phänomen heute kaum noch. Laut Polizei betrug der Schaden durch Autodiebstahl allein in Hamburg rund 35,75 Millionen Euro. Die meisten gestohlenen Autos, 656, hatten einen Zeitwert zwischen 5000 und 25.000 Euro. 177 der in Hamburg im vergangenen Jahr gestohlenen Autos waren mehr als 50.000 Euro wert.