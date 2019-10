Hamburg. Am Mittwochvormittag ist es um kurz vor zwölf Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 in Hamburg gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen zwei Lkw und ein Kleintransporter vor dem Lärmschutztunnel in Schnelsen zusammen. "Die Autobahn in Fahrtrichtung Süden ist derzeit voll gesperrt", sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale.

Bei dem Unfall sei eine Person leicht verletzt worden, so der Sprecher. Der Kleintransporter müsse nun abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Durch die Sperrung der A7 entstand ein Rückstau von acht Kilometern. Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation rät, über die B4 auszuweichen.