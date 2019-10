Hamburg. Vier-Hände-Dinner: Vom alten Küchen-Motto „Viele Köche verderben den Brei“ scheinen Maurizio Oster und Laurin Kux nichts zu halten. Sie kochen am Montag, 25. November, um 19 Uhr, im Restaurant Zeik zusammen.

Nach fast zwei Jahren kehrt Laurin Kux (ein Michelin-Stern 2018 im Jellyfish) für einen Abend in die Hamburger Gastroszene zurück. Der Küchenchef kocht mittlerweile im Restaurant Ferment in Münster. Hier in Hamburg werden die beiden Spitzenköche ein Sechs-Gänge-Menü für 119 Euro pro Person (inklusive Wasser und Kaffee) zubereiten. Reservierungen unter Telefon (040) 46 65 35 31 oder per E-Mail: info@zeik.de.

Küchenparty im Restaurant Meatery zum zehnten Geburtstag

Ein Angebot für Kurzentschlossene hat das Side Hotel. Das hauseigene Restaurant Meatery feiert seinen zehnten Geburtstag, und Küchendirektor Hen­drik Maas lädt am 26. Oktober zu einer Küchenparty ab 19 Uhr ein. Mit dabei ist Küchenchef Steffen Schenk aus dem Palm Beach Hotel auf Gran Canaria.

Aus Dresden ist das Kuchenatelier aus dem Gewandhaus Hotel mit süßen Köstlichkeiten zu Gast. Die beiden Häuser gehören wie das Side zur Seaside Collection. Die Gäste erwartet bei der Küchenparty zahlreiche Kochstationen, eine Champagnerbar, diverse Weine sowie Gin und alkoholfreie Getränke. Die Tickets kosten 150 Euro pro Person und können unter Tel. (040) 30 99 90 reserviert werden.