Hamburg. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Das gilt besonders für Kanadier, denen man ja international nachsagt, dass sie geradezu aufdringlich freundlich und hilfsbereit sind. Den Beweis dafür lieferte jetzt ein Trupp der Polizei aus Halton, Ontario ab, der gerade für die Polizei-Show am Wochenende in der Sporthalle Hamburg zu Gast in der Stadt ist.

Als die Herren im vollen Ornat samt Kilt einem liegen gebliebenen Autofahrer begegneten, zögerten sie nicht lange und halfen ihm. Natürlich nicht alle – einer musste schließlich filmen für den eigenen Twitter-Account der Kanadier.