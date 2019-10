Neustadt/Hamburg. Die Geschichte um einen leergeräumten Geldtransporter und den Verbleib von fast 700.000 Euro klingt absurd – nach einer „Räuberpistole erster Klasse“. Im Mittelpunkt: Gezim Z. Seit Mittwoch steht der 28 Jahre alte Mann wegen „Diebstahls mit Waffen“ vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft glaubt dem Ex-Mitarbeiter einer Geldtransportfirma nachweisen zu können, 676.000 Euro aus einem Geldtransporter beiseite geschafft und einem bisher unbekannten Mittäter übergeben zu haben. Nur rund 9000 Euro der Beute soll er für sich selbst behalten haben.

Mit dem Transporter war Gezim A. am 3. Mai im Raum Lübeck unterwegs, um Bargeld von 42 Kunden, darunter Aldi und Edeka, einzusammeln. Am Steuer saß ein neu angestellter Kollege, Geldbote Gezim A. holte die in sogenannten Safebags verpackten Geldscheine ab, verstaute sie im Tresorraum des gelben Transporters. Wie schon so oft.

Angeklagter schweigt zu den Vorwürfen

Gezim Z. sagte gestern lediglich zu den im Transporter installierten Sicherheitssystemen aus – zu den Vorwürfen im Zusammenhang äußerte er sich aus prozesstaktischen Gründen nicht. Von seiner Version der Geschehnisse erfuhr das Abendblatt jedoch am Rande des Prozesses. Demnach hielt der Geldtransporter auf Wunsch von Gezim Z. am Ende der Tour bei einem Netto-Markt an der Möllner Landstraße. Statt einzukaufen soll der Angeklagte eine der Postkisten aus dem Tresorraum mit Geldscheinen befüllt, diese auf eine Sackkarre geladen haben und damit in ein Waldstück geflüchtet sein.

Als er kurz darauf einen Hubschrauber hörte, glaubte er offenbar, dass die Polizei bereits nach ihm fahndete. Tatsächlich war der Hubschrauber wegen einer anderen Sache im Einsatz. Als Gezim Z. dann noch Gebell aus einer nahen Hundeschule registrierte, war er vollends überzeugt, dass nun auch mit Spürhunden nach ihm gesucht wurde.

Gibt es einen Komplizen?

In Panik ließ er das Geld zurück, steckte 8900 Euro ein und wandte sich im Oststeinbeker Weg an einen Zeugen, der für ihn die Polizei alarmierte. In dem Waldstück stellten Beamte später nur die leere Postkiste sicher. Hat also ein Komplize das Geld an sich genommen? „Das könnte auch ein glücklicher Hamburger gefunden haben“, sagt Gezim’s Verteidiger Gerhard Strate.

Im Billstedter Zentrallager der Sicherheitsfirma sollen Mitarbeiter den Wagen durchsucht und erst Stunden später die Polizei alarmiert haben, so Strate. Es sei zwar unstrittig, dass sein Mandant für das Wegschaffen „einer großen Menge Geldes“ verantwortlich sei. Dass die späteren Angaben zur Zahl der fehlenden Safebags – laut Staatsanwaltschaft waren es 78 – differierte, sei indes „aufklärungsbedürftig“.

Die Versicherung hat den Schaden reguliert – doch die 72.000 Euro Selbstbehalt will sich die Firma mithilfe eines Adhäsionsantrags vom Angeklagten zurückholen. Der Prozess geht weiter.