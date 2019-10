Hamburg. Zwei Großveranstaltungen in Hamburg am selben Abend könnten am kommenden Dienstag zu erheblichen Verkehrsproblemen im Westen der Stadt führen: Die Sängerin Sarah Connor tritt in der Barclaycard Arena auf – fast gleichzeitig kicken der HSV und der VfB Stuttgart im DFB-Pokal. "Dies bedeutet ein erhöhtes Verkehrsaufkommen rund um die Arena und das Stadion", warnt der Konzertveranstalter Semmel Concerts Entertainment. "Wir empfehlen allen Gästen, dies zu beachten und genügend Zeit für die Anreise einzuplanen."

Sarah Connor, die mit ihrer Herz-Kraft-Werke-Tournee unterwegs ist, tritt um 20 Uhr in der Barclaycard Arena auf. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Bis auf wenige Restkarten ist das Konzert ausverkauft. Der Anpfiff der Partie HSV – VfB Stuttgart im Volksparkstadion ist für 18.30 Uhr terminiert. Für das Zweitrundenspiel wurden bereits mehr als 40.000 Tickets verkauft.

Stau-Alarm auch wegen HSV-Spiel und A-7-Sperrung

Für Zuschauer, die mit dem Auto anreisen, bedeutet das: Frühzeitig losfahren und die Nerven behalten. Denn der Verkehr dürfte sich angesichts der Besuchermassen an einigen Stellen stauen.

Stau-Alarm gibt es bereits am Sonnabend: Grund ist das Zweitliga-Topspiel HSV gegen Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart, das ausgerechnet in den Zeitraum der angekündigten A-7-Sperrung fällt. Von Freitag, 22 Uhr bis Montag, 5 Uhr muss die A7 zwischen den Anschlussstellen Eidelstedt und Schnelsen-Nord gesperrt werden – ein Abschnitt, der in der Regel von Tausenden Fußballfans für die Anfahrt zum Volksparkstadion genutzt wird.

Auch Flugreisende von A-7-Sperrung betroffen

Nach Angaben der Verkehrsbehörde sei die für die Ansetzung verantwortliche Deutsche Fußball-Liga (DFL) schon im Sommer auf die lange geplante Baustelle hingewiesen worden, als der Spielplan noch nicht erstellt worden war. Die Stadt habe sich demnach ein spielfreies Wochenende oder zumindest ein Auswärtsspiel für den HSV gewünscht. Der Vorwurf der Behörde lautet nun, dass der Ligaverband diesen Hinweis ignoriert habe. Die DFL hält allerdings dagegen und dementiert, vor dem Erstellen des Spielplans informiert worden zu sein. Leidtragende sind in jedem Fall die Zuschauer.

Auch der Hamburg Airport weist auf die Verkehrsbeeinträchtigungen durch die A-7-Sperrung hin. Betroffen seien Anreisende zum und Abreisende vom Flughafen aus dem Süden, teilte der Airport am Mittwoch mit. Eine Umleitung wird ausgeschildert. "Betroffene Passagiere und Besucher sollten die Sperrung sowie die ausgeschilderte Umleitung beachten und wesentlich mehr Zeit einplanen", rät der Hamburger Flughafen. Eine gute Alternative sei zudem die S-Bahn-Linie S1.

Der Flughafen hebt zudem explizit die zu erwartenden Verkehrsbehinderungen im Bereich Stellingen und Schnelsen am kommenden Sonnabend vor. Vor allem zwischen 10 und 16 Uhr sei mit Beeinträchtigungen zu rechnen.