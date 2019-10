Hamburg. Der Reformationstag könnte sich in Hamburg als Museumstag etablieren. Denn auch in diesem Jahr öffnen 28 Museen und Ausstellungen ihre Türen und gewähren einen kostenlosen Eintritt. Bereits 2018, als der 31. Oktober erstmals in Hamburg ein gesetzlicher Feiertag war, gab es in 22 Museen freien Eintritt. Rund 70.000 Besucher zählten die Einrichtungen damals. Nun heißt es wieder "See for free" – so der Slogan der Aktion.

Kultursenator Carsten Brosda sagt: „Seit jeher stellen Feiertage Gemeinschaft her, bringen Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde zusammen. Die staatlichen Museen und Ausstellungshäuser sowie viele weitere private Museen greifen diese Tradition am Tag der Reformation auf und öffnen ihre Pforten noch ein Stück weiter als sonst – mit gezielten fremdsprachlichen Angeboten, Sonderveranstaltungen und freiem Eintritt."

Einrichtungen bieten Museumsrallyes an

Neben Führungen in verschiedenen Sprachen gibt es zahlreiche Sonderprogramme wie Lesungen, Musik oder Museumsrallyes für Kinder und Erwachsene. Zudem werden zum Beispiel im Museum für Kunst und Gewerbe die Gemeinsamkeiten von Judentum und Christentum beleuchtet und diskutiert.

Das Archäologische Museum Hamburg bietet im Rahmen der neuen Sonderausstellung „hot stuff – Archäologie des Alltags“ die Möglichkeit, über das Spielen mit Klassikern wie „Space Invaders“ und „Gameboy“ in die eigene Kindheit einzutauchen. Das Museum der Arbeit untersucht mit „Europe at Work“ den Wandel in der Arbeitswelt und sammelt in diesem Zusammenhang Geschichten der Besucher.

Folgende Museen machen bei der Aktion mit:

Altonaer Museum

Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg

Bucerius Kunst Forum

Computer-Museum des Fachbereichs Informatik der Universität Hamburg

Dampfschiff SCHAARHÖRN (Stiftung Hamburg Maritim)

Deichtorhallen Hamburg

Deutsches Zusatzstoffmuseum

Energieberg Georgswerder

Freilichtmuseum Rieck Haus

Gipsabgusssammlung der Universität Hamburg

Hafenmuseum Hamburg

Hamburger Genossenschaftsmuseum

Hamburger Kunsthalle

Hamburger Schulmuseum

Helmut-Schmidt-Ausstellung

HSV Museum

Jenisch Haus

Kramer-Witwen-Wohnung

Kunsthaus Hamburg

Kunstverein Harburger Bahnhof

KZ-Gedenkstätte Neuengamme

Medizinhistorisches Museum

Museum am Rothenbaum - Kulturen und Künste der Welt - MARKK

Museum der Arbeit

Museum für Bergedorf und die Vierlande

Museum für Hamburgische Geschichte

Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Sammlung Falckenberg / Deichtorhallen Hamburg

Hier geht es zum ausführlichen Programm