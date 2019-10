Hamburg Wasserleiche in Fuhlsbüttel: Polizei schließt Verbrechen aus

Die Identität des Mannes sei noch nicht abschließend geklärt, so die Polizei.

Im Bereich des Ratsmühlendamms wurde in Fuhlsbüttel eine Wasserleiche gefunden.

Kanufahrer entdeckten am Sonntag leblosen Körper am Alsterzulauf in Fuhlsbüttel. Toter soll ein 26-Jähriger aus Hamburg sein.