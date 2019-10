Hamburg. Die CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat dem rot-grünen Senat vorgeworfen, zu wenig gegen den Personalmangel in den sieben Bezirksämtern anzukämpfen.

„Leider gibt es immer noch einen strukturellen Personalmangel in den Bezirksämtern. Das beweisen Tausende Überstunden und Überlastungsanzeigen in einigen Bereichen“, sagte der Fachsprecher der CDU-Fraktion, Jens Wolf. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage an den Senat zu den Arbeitsbedingungen in den Bezirksämtern hervor.

Sozialbereiche besonders betroffen

Wolf: „Besonders betroffen sind in vielen Bezirken das Management des öffentlichen Raums und der Sozialbereich.“ Das seien Bereiche, die unmittelbaren Kontakt zu den Menschen vor Ort hätten. „Darum ist es wichtig, die Überlastung nicht nur zu dokumentieren, sondern endlich zu beenden. Das Problem ist seit Jahren bekannt. Jetzt muss gehandelt werden“, so Wolf. So fielen allein im Bezirksamt Nord von Anfang 2019 bis Ende August im Management des öffentlichen Raumes 2478 Überstunden an. Zum Vergleich: 2017 waren es in dieser Abteilung lediglich 1104 Überstunden. In der Jugend- und Familienhilfe in Nord wurden bislang sechs Überlastungs- beziehungsweise Rückstandsanzeigen gestellt, vor einem Jahr waren es vier.

Im Bezirk Mitte liegt die Zahl der Überstunden im Bereich Management des öffentlichen Raums bislang bei 3252,8 Stunden, vor zwei Jahren waren es 1054,8 weniger Überstunden. In Eimsbüttel werden besonders in der Jugendhilfe Überstunden aufgebaut: Bislang sind es dort 68,5. Allerdings ging diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr laut Kleiner Anfrage um 65 zurück. In Wandsbek ist die Zahl der Überstunden vor allem im Bereich der Eingliederungshilfe mit 1450 Stunden bis Ende August 2019 besonders stark angestiegen. Vor zwei Jahren waren es in diesem Bereich lediglich 178 Überstunden.