Stade. Wegen einer Störung an den Gleisen fuhren am Dienstag von 16 Uhr bis Betriebsschluss keine S-Bahnen zwischen den Haltestellen Buxtehude und Stade. Betroffen waren die S3 und die S31 in beiden Richtungen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen war eingerichtet.

Update 2: Bis mindestens Betriebsschluss keine #S3 zw. Buxtehude <> Stade. Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Züge der Start GmbH verkehren und halten zusätzlich an allen Haltestellen zwischen Buxtehude <> Stade. Grund: Technische Störung am Gleis. #hvv #sbahnhh — S-Bahn Hamburg (@SBahnHamburg) October 15, 2019

Züge der Start Unterelbe GmbH ersetzen S-Bahnen

Die Züge der Verkehrsgesellschaft Start Unterelbe mbH waren davon betroffen. Fahrgäste mussten mit Verspätungen zwischen 40 und 90 Minuten rechnen. Dafür hielten die Züge für die S-Bahn-Fahrgäste an allen Halten zwischen Buxtehude und Stade.

#Update Derzeit liegen die Verspätungen zwischen 40 bis 90 Minuten. Wir halten weiterhin an den Halten der S-Bahn. Bitte beachten Sie, dass wir unsere Prognosen zu den Verspätungen nur nach der aktuellen Betriebslage einschätzen können. — Verkehrsgesellschaft Start Unterelbe mbH (@start_unterelbe) October 15, 2019