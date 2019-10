Hamburg/Frankfurt/Main. Er durfte als großer Favorit gelten, und nun hat er auch gewonnen: Saša Stanišić erhielt am Montagabend im Frankfurter Römer den Deutschen Buchpreis des Jahres 2019. Der Hamburger Schriftsteller wurde für sein Buch „Herkunft“ ausgezeichnet. In diesem erzählt der 41-Jährige sein Leben. Dieses ist exemplarisch für unsere Gegenwart: Stanišić lebt in einem Land, in dem er nicht geboren wurde. Mit dieser Tatsache sind Verlusterfahrungen und Gewinnrechnungen verbunden.

Und so wird aus „Herkunft“, diesem glänzenden Memoir, ein Beitrag zur großen Heimat-Debatte, die in Deutschland seit einiger Zeit unter zuweilen unguten Vorzeichen geführt wird, bei dem Schriftsteller aber zu einem authentischen Zeugnis der Identitätssuche wird.

Kontroverse um Peter Handke

In seiner Dankesrede hat Stanišić den frisch gekürten Literaturnobelpreisträger 2019, Peter Handke, heftig angegriffen. Die Entscheidung aus Stockholm habe ihm die Freude über den Deutschen Buchpreis „vermiest“, sagte der Hamburger Autor. Handke hatte in den 1990er Jahren für Serbien Partei ergriffen. „Ich hatte das Glück, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt“, sagte Stanišić, der 1992 aus Bosnien floh.

„Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat.“ Er könne nicht nachvollziehen, „dass man sich die Wirklichkeit, mit der man behauptet, Gerechtigkeit für jemanden zu suchen, so zurechtlegt, dass dort nur Lüge besteht.“

Saša Stanišić setzt sich gegen fünf Konkurrenten durch

Im Finale setzte sich Stanišić gegen fünf weitere Titel durch, die die siebenköpfige Jury auf die Shortlist gesetzt hatte: gegen Raphaela Edelbauers „Das flüssige Land“, Miku Sophie Kühmels „Kintsugi“, Tonio Schachingers „Nicht wie ihr“, Norbert Scheuers „Winterbienen“ und Jackie Thomaes „Brüder“. Stanišić erhält als Sieger 25.000 Euro Preisgeld, die fünf übrigen Finalisten bekommen jeweils 2.500 Euro.

Stanišić, das erklärte „Kind des Vielvölkerstaats“, verschlug es während der Jugoslawienkriege nach Deutschland. Hier kam er als 14-Jähriger an, ohne Deutsch zu sprechen. Heute ist er in dieser Sprache längst zu Hause. Mehr als das, sie ist zum Werkzeug einer beeindruckenden Autorenkarriere geworden, die nun durch den Buchpreis gekrönt wird. Sein literarisches Debüt „Wie der Soldat das Grammofon repariert“ (2006) wurde gleich ein Hit, 2014 gewann er dann mit dem Roman „Vor dem Fest“ den Preis der Leipziger Buchmesse.

Hamburger Abitur-Prüfung inkognito mitgeschrieben

Saša Stanišićs „Herkunft“ ist ein weltläufiges Buch. Es scheut den Kitsch, kennt aber auch den bittersüßen Geschmack der Zugehörigkeit und sei es, dass diese die Aral-Tankstelle in Heidelberg-Emmertsgrund betrifft, wo sich die Jugend trifft und unter ihr viele mit Migrationshintergrund wie Stanišić selbst auch. Herkunft ist Zufall, das ist die Essenz dieses schönen und klugen Buchs, in dem der Schriftsteller seine Geschichte und die seiner Familie erzählt, in einem Bogen, der von Visegrad bis nach Hamburg reicht.

In Hamburg, wo er seit einigen Jahren mit seiner Familie lebt, sorgte Stanišić unlängst für Aufsehen, als er sich inkognito bei den Deutsch-Abiprüfungen einschleuste – und über seinen eigenen Roman „Vor dem Fest“ schrieb, das im vergangenen Schuljahr Prüfungsthema in Hamburg war.