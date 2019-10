Hamburg. Ein Mann hat in mehreren hochpreisigen Hotels in Hamburg versucht, Luxusautos anzumieten. Der 22-Jährige kam Hotelmitarbeitern verdächtig vor, als er ein Zimmer und einen teuren Pkw reservierte. Die Angestellten informierten die Polizei – und hatten den richtigen Eindruck. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten fest, dass auf dieselben Personalien auch in vier weiteren teuren Hamburger Hotels hochwertige Fahrzeuge für den selben Tag reserviert worden waren, in diesen Fällen Range Rover.

Nicht nur das: Im Sommer waren bereits ein Porsche 911 und eine Mercedes S-Klasse unterschlagen worden, die zu zwei Hamburger Autovermietungen in Hamburger Luxushotels gehörten. Auch hier agierte ein Mann, der sich wie vergangene Woche bei den Hotels mit einem verfälschten britischen Reisepass und einem totalgefälschten britischen Führerschein ausweisen wollte.

Der 22-jährige Holländer, gegen den nun wegen versuchten Betrugs und Urkundenfälschung ermittelt wird, wurde von den Ermittlern des LKA 43 dem Haftrichter zugeführt. Das Amtsgericht Hamburg erließ Haftbefehl gegen ihn.

Die Ermittlungen, insbesondere zu eventuellen Hintermännern des Festgenommenen, dauern an, hieß es von der Polizei

