Hambzurg. Beim genauen Hingucken wird klar: Diese Dame muss eine Ostfriesin sein. Weil sie Teekanne und Tasse am Hals hängen hat. Im Miniaturformat, hübsch an einer Silberkette befestigt. Nach den ersten Worten verstärkt sich der Eindruck. Die nicht mehr ganz junge Deern snackt Platt. Als Baas (Vorsitzende) des Ostfriesenvereins Hamburg von 1899 ist Traditionsbewusstsein für Almuth Janßen-Hering eine selbstverständliche Freude. An diesem Wochenende wird der Club 120 Jahre alt. An Bord der „Rickmer Rickmers“ soll das Jubiläum am Sonnabendnachmittag in großem Kreis gefeiert werden. Stundenlang. Das Museumsschiff und der Verein sind fast gleichalt.

Zum Tee gibt’s Kluntjes, zum Kuchen Döntjes, zur Unterhaltung Shantys des Auricher Hafenchors. Und gegen Ende darf durchaus ein Lütter verlötet werden. Oder zwei. Getreu dem seit Generationen überlieferten Motto: Mit’m Koppke Tee is’t all upstee. Auf Hochdeutsch: Mit einer Tasse Tee ist alles okay. Selbst wenn die Welt Purzelbäume schlägt, bleibt der Ostfriese auf dem Boden. Sturmfest und erdverwachsen.

Die Vorsitzende heißt ganz traditionell „Baas“

Um dieser besonderen Geschichte auf den Grund zu gehen und mehr über die Buten-Ostfriesen im Großraum Hamburg zu erfahren, wird ein passendes Lokal gewählt. Der Nebenraum des urigen Klippkroog an der Großen Bergstraße in der Altstadt Altonas ist wie geschaffen zum Klönschnack. Übersetzt heißt das so etwas wie einfache, anständige Gaststätte. Bester Laune aufmarschiert ist das Organisationskomitee Jubiläumsfestivität. Almuth Janßen Hering, die Vorsitzende (Baas), hat drei Mitstreiterinnen im Schlepptau: Grete de Beer, Herma Bufe und Irmi Dunkelmann.

Schnacken können sie gut. Lachen ebenfalls. Ausnahmsweise gibt es keinen Tee, sondern Kaffee und Apfelkuchen mit Mohn. Dass die Damen zur Begrüßung nachmittags mit einem „Moin!“ aufwarten, ist nichts Ungewöhnliches mehr. Viele Hamburger haben diese Sitte der Ostfriesen längst übernommen. „Aber nur einmal Moin bitte“, betont Irmi. „Wer langatmig Moinmoin sagt, gilt schon als Sabbelkopp.“ Geht gut los.

Verein erlebte durch Artikel einen Aufschwung

So wie anno 1899, als sich nach Hamburg gezogene Ostfriesen im Club Ostfrisia organisierten. Oft hatten materielle Nöte die Menschen gezwungen, den wirtschaftlich schwachen Nordwesten Niedersachsens zu verlassen und in der Großstadt Arbeit und ein neues Glück zu suchen. Andere wechselten den Wohnort der Liebe wegen. Anfangs war es nur eine Handvoll heimatbewusster Zugereister, die sich bei Wirt Gerhard Freese in der Schankwirtschaft Ostfriesischer Hof an der Reeperbahn 150 trafen. Zu den Männern der ersten Stunde zählte der Dichter und Journalist mit dem wunderbaren Namen Harbert Dirks Harberts.

Durch seine Artikel in Hamburger Tageszeitungen erlebte der Verein einen Aufschwung. Als bald auch das Restaurant Westphal auf St. Pauli zu klein wurde, fanden die feierfreudigen und trinkfesten Ostfriesen in Ban’s Gesellschaftshaus am Besenbinderhof in Hauptbahnhofsnähe ein passendes Zuhause. Im großen Festsaal soll es richtig rundgegangen sein. Bis die Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs dem Treiben ein fürchterliches Ende bereiteten. Mit dem Gebäude fiel auch das Vereinsarchiv den Flammen zum Opfer.

Gut fünf Jahre später, im Januar 1949, versammelten sich Mitglieder für einen Neuanfang. Aktuell wäre von den ersten Jahrzehnten organisierter ostfriesischer Verbundenheit in der Hansestadt kaum etwas bekannt, hätte nicht die 1970 aus Leer nach Hamburg gezogene Lehrerin Almuth Janßen-Hering in der familiären Vergangenheit geforscht. Ihr Großonkel Emil Janßen hatte von 1906 an mehr als zwei Jahrzehnte als Vereinsvorsitzender gewirkt. Mit seinen Memoiren hinterließ er Notizen über Gründung und Blüte des Clubs. Uralte Fotos gehören dazu. Einige dieser Dokumente sind in einer 76 Seiten umfassenden, liebevoll gestalteten Festschrift zum 120. Geburtstag abgedruckt.

Das jüngste Mitglied ist 30, das älteste schon 95

Aktivistinnen wie Almuth, Grete, Herma Irmi oder dem Ehrenbaas Carl Theodor Heyer ist es geglückt, den Verband am Leben zu erhalten. Von den 65 Mitgliedern sind etwa zwei Drittel weiblich. Jüngste im Bunde ist die Sozialpädagogin Svenja mit 30, Älteste Heilina mit 95 Jahren. Alle eint das Prinzip: „Wi sünd nu Hambörger, man wi blievt Oostfreesen.“ Die in Aurich aufgewachsene Grete de Beer übersetzt sinngemäß: „Wir lieben unsere neue Heimat, haben die Wurzeln aber nicht vergessen.“

Folglich werden Traditionen gepflegt – mit Hamburg im Herzen und Ostfriesland in bester Erinnerung. Jeden dritten Sonntag im Monat um 15 Uhr trifft sich die Runde zum geselligen Beisammensein im Klippkroog. Der „Damenkring“, das Kaffeekränzchen der Frauen, pflegt sich im festen Rhythmus in einem Café an den Alsterarkaden zu versammeln.

So wurde das Stiftungsfest 1924 in Ban’s Gesellschaftshaus gefeiert.

Foto: Ostfriesenverein

Regelmäßig stehen Stadtteilführungen, Ausflüge, Adventsfeiern mit Knobeln und Sommerfeste auf dem Programm. Und im Februar wird in einem Kleingartenverein im Stadtteil Berne geboßelt. „Wir sind ein lebendiger Verein, der vergnügt Sprache, Kulturgut und Brauchtum pflegt“, weiß Rekensförerske (Rechnungsführerin) Irmi Dunkelmann. „Musik, Klönschnack und Lachen gehören dazu“, ergänzt Herma Bufe. Früher fuhr sie an Bord des elterlichen Kümos „Dini Lütter“ über Nord- und Ostsee.

Bei den Versammlungen steht ein Flaggenständer mit den Farben Ostfrieslands auf dem Tisch: Schwarz-Rot-Blau. Auf der Titelseite der Vereinszeitung „Uns Blattje“ befinden sich die Wappen der neuen und der alten Heimat in Eintracht Seite an Seite. Im ostfriesischen sind die Insignien der alten Häuptlingsgeschlechter enthalten. Immer wieder, wenn Frau Janßen-Hering ein Auto mit ostfriesischem Kennzeichen am Hamburger Straßenrand sieht, klemmt sie eine Ausgabe des Blättchens hinter den Scheibenwischer. Werbung ist natürlich wichtig. Neue Mitglieder braucht der Verein.

Traditionell verstand man in Emden, Aurich, Leer, Wittmund und Umgebung hart zu malochen, mutig die Freiheit zu verteidigen und Feste zu feiern. Zwar gibt es Bücher mit Übersetzungen von Platt ins Hochdeutsche und umgekehrt, doch variiert die Sprache von Ort zu Ort. Ein Wort versteht jeder, damals wie heute: „To Huus“. Zu Hause, das ist Heimat.

Jetzt beginnt die Zeit der Neeijahrskoken und Rullerkes

Daheim empfängt man Gäste, lebt nach seinem Gusto. Reelle Speisen gehören dazu. Bald beginnt wieder die Zeit der Neeijahrskoken und Rullerkes. Dieses nach uralten Rezepturen raffiniert gewürzte Gebäck, in der Regel mit unterschiedlichen Wappen verziert, wird in der Melkbumm verwahrt, einer 20 Liter-Milchkanne. Ein Stück dieser Waffel, dazu schwarzer Tee mit Kluntjes und reichlich Klönschnack – so lässt es sich als Ostfriese in Hamburg vortrefflich leben.