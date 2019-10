Hamburg. Sie schrie. Sie wehrte sich verzweifelt. Doch gegen diesen tobenden, rasenden Mann dort über sich hatte Malin M. keine Chance. Die junge Frau starb, gerade 22 Jahre alt wurde sie. Und am Ende lag sie hinter einer Hecke, ihr Leichnam dort abgelegt von ihrem Peiniger. Es ist ein furchtbares Verbrechen, dem die Frau zum Opfer fiel, eine Gewalttat, die die Staatsanwaltschaft nun als Mord einstuft. Der Mann, der sich jetzt deswegen vor Gericht verantworten muss, nennt seine Tat vor allem so: eine Tragödie.

Der Angeklagte sagt, dass es ihm sehr leid tue

Wenn der Angeklagte Damian W. den Kopf heben würde, würde er die nächsten Angehörigen von Malin M. sehen. Ihre Eltern, ihre Geschwister und der Ehemann der jungen Frau sind als Nebenkläger zum Prozess gegen den 34-Jährigen gekommen. Warum? Warum wurde sie getötet? Es ist eine Frage, die Angehörige in solchen Momenten besonders beschäftigt.

Doch Damian W. hat selber keine wirkliche Antwort darauf. Und er blickt auch nicht hoch, sondern auf ein vor ihm liegendes Blatt, während er sagt, dass es ihm sehr leid tue, was er an jenem Abend vor einem halben Jahr getan hat. Der blasse Mann im kartierten Hemd bekennt sich dazu, Malin M. umgebracht zu haben. Sein Verbrechen habe ihn selber „schockiert“.

Als sie sich wehrte, schlug er ihr massiv ins Gesicht

Es war der 22. April diesen Jahres, als Malin M. starb. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-jährigen vor, dass er versucht habe, seine Nachbarin zu vergewaltigen. Als sie sich wehrte und schrie, habe er sie ermordet, um die zuvor begangene Sexualstraftat zu verdecken. Er habe bei der jungen Frau, die seit kurzem seine Nachbarin war, geklingelt und die Frau dann in seine Wohnung gelockt oder unter Drohungen dorthin verfrachtet, so die Vorwürfe.

Was dann geschah, stellt die Anklage so dar: Damian W. fiel über die 22-Jährige her, drängte sie zu Boden und hielt sie dort fest. Er zog ihr die Hose runter und versuchte, sie sexuell zu missbrauchen. Als sie sich wehrte, schlug er ihr so massiv ins Gesicht, dass ein Gesichtsknochen um ihre Augen brach. Sie schrie.

Die Rettungssanitäter konnten der Frau nicht mehr helfen

Dann habe Damian W. „seinen Aggressionen freien Lauf gelassen haben“, heißt es weiter. Der 34-Jährige habe dem Opfer, das „ihm schutz- und hilflos ausgeliefert war“, entweder stampfend gegen den Hals getreten oder so lange auf ihrem Hals gestanden, „bis sie verstummte“. Schließlich habe er die Frau hinunter in den Innenhof geschleift und hinter einer Hecke abgelegt. Als von Nachbarn alarmierte Rettungssanitäter sie dort im Gebüsch fanden, kam jede Hilfe zu spät. Das Opfer war erstickt.

„Es kann nichts erklären, was ich gemacht habe“, sagt der angeklagte Pole in seiner Heimatsprache. Auf die „große Frage“ habe er „keine Antwort. Ich weiß nur, dass ich die Tragödie nicht wollte.“ Er beginne zu „begreifen, was Drogen mit meinem Leben und mir getan haben“. Es gebe keine Worte, die die Tat rückgängig machen könnten. „Aber ich würde es mir sehr wünschen, dass es möglich wäre. Ich bereue meine Tat sehr.“

Der Angeklagte hat bereits eine andere Frau schwer verletzt

Schon ein Dreiviertel Jahr zuvor soll Damian W. eine andere Frau schwer verletzt haben. Hier betraf es seine frühere Verlobte. Weil er geglaubt habe, sie habe Affären, sowie aus Wut darüber, dass sie ihm kaltes Essen aufgetischt habe, so die Anklage, habe er sie mehrfach ins Gesicht geschlagen und getreten. Das Opfer wurde schwer verletzt und musste acht Tage im Krankenhaus behandelt werden, bevor es in ein Frauenhaus umziehen konnte. Der Prozess gegen Damian W. ist auf 20 Verhandlungstage terminiert.