Vermummter verübt Säure-Attentat auf bekannten Arzt

Hamburg. Ein noch unbekannter Täter hat am Freitagmittag die Praxis eines türkischen Allgemeinmediziners an der Großen Bergstraße offenbar mit Buttersäure angegriffen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betrat der Mann gegen 13.23 Uhr das Gebäude in Altona-Altstadt, entleerte eine Flasche mit einer übelriechenden Flüssigkeit und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zwei Personen erlitten dabei Atemwegsreizungen und mussten medizinisch versorgt werden.

Bei dem betroffenen Arzt handelt es sich um Mustafa Yoldas, langjähriger Vorsitzender des Hamburger Islamverbandes Schura. Er hatte zu Beginn des Jahres 2018 für Empörung gesorgt, als er in sozialen Netzwerken einen Angriff des türkischen Militärs in Syrien mit teils religiös aufgeladenen und martialischen Worten und Bildern gelobt hatte. „Gott möge unsere glorreiche Armee vor Schaden bewahren“, schrieb Yoldas damals.

Später bat er für die Aussage um Entschuldigung, ließ seine Ämter ruhen und trat schließlich nicht zur Wiederwahl an.

Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen

Möglicherweise steht der aktuelle Angriff im Zusammenhang mit der erneuten Militärintervention der Türkei in Nordsyrien. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Es gebe zu dem Täter und seinem Motiv jedoch noch keine näheren Hinweise, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagnachmittag. Die Polizei bittet Zeugen, die den unbekannten Täter kennen oder gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 42865 6789 zu melden.