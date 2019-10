Hamburg. Nach mehr als vier Monaten des politischen Stillstands seit der Wahl soll es in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte nun sehr schnell gehen. „Unsere Vorstellung ist, dass wir zur nächsten Sitzung der Bezirksversammlung am 24. Oktober einen Koalitionsvertrag haben“, sagte der Vorsitzende der SPD-Mitte, der Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs.

Wie berichtet, hat die SPD nach dem Eintritt der sechs Grünen-Abtrünnigen in die Partei und deren Aufnahme in die SPD-Bezirksfraktion der CDU und der FDP Koalitionsgespräche angeboten. Die SPD kommt jetzt auf 20 Abgeordnete, die CDU hat sechs Mandate. Rechnerisch haben beide Fraktionen eine Eine-Stimmen-Mehrheit. „Eine Ein-Stimmen-Mehrheit ist auf fünf Jahre gesehen schwierig. Deswegen laden wir auch die FDP zu Gesprächen ein“, sagte Kahrs. Die FDP stellt drei Abgeordnete in der Bezirksversammlung.

Erste Vorgespräche

Schon am heutigen Freitag soll es erste Vorgespräche geben. „Die Koalitionsgespräche werden wir am Wochenende aufnehmen“, sagte SPD-Fraktionschef Tobias Piekatz. Sowohl mit der CDU als auch der FDP gebe es weitreichende Übereinstimmungen.

„Wir sind offen für Koalitionsgespräche. Ich sehe große Schnittmengen mit der SPD. Unser Ziel ist die Bildung einer stabilen Koalition“, sagte der FDP-Fraktionschef Timo Fischer. Der CDU-Kreisverband Hamburg-Mitte hatte bereits vor einer Woche die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der SPD und der FDP beschlossen.

Bei den Grünen ist die Stimmung getrübt. „Unsere Fraktion bereitet sich auf die Rolle in der Opposition vor. Das finde ich schade, denn wir hatten ein Angebot gemacht, das Wahlergebnis in Politik umzusetzen“, sagte Grünen-Fraktionschef Manuel Muja. „Die SPD hätte es sich nicht besser wünschen können: Ungeachtet des Wahlergebnisses kann sie nun die stärkste Fraktion bilden“, sagte auch Farid Müller, Kreisvorsitzender der Grünen in Mitte. „Wir haben der SPD sowohl ein Kernbündnis als auch eine Ampel angeboten, beides hätte das Wahlergebnis besser abgebildet als GroKo plus FDP“, sagte Müller.

Sachpolitik in den Fokus rücken

„Wir hätten uns das natürlich anders gewünscht. Dennoch hoffen wir, dass in Mitte künftig wieder die Sachpolitik in den Fokus rückt. Ob Verkehrswende, Klimaschutz oder Wohnungsbau – zu tun gibt es genug für SPD & Co.“, sagte der stellvertretende Grünen-Landesvorsitzende Martin Bill.

Bei den Wahlen am 26. Mai waren die Grünen mit 29,3 Prozent erstmals stärkste Kraft in Hamburg-Mitte geworden und verwiesen die SPD mit 27 Prozent auf Platz zwei. Kurz nach der Wahl wurde bekannt, dass die Parteispitze der Grünen Hinweisen nachging, nach denen den beiden damals noch grünen Bezirksabgeordneten Shafi Sediqi und Fatih Can Karismaz eine bedenkliche Nähe zu islamistischen Organisationen vorgeworfen wurde. Vier weitere Grünen-Abgeordnete solidarisierten sich mit den beiden, und zu sechst gründeten sie die Fraktion Grüne 2. Einem bereits eingereichten Parteiausschlussverfahren kamen die sechs Abtrünnigen durch den Parteiaustritt zuvor.