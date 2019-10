Hamburg. „Der Fußball“, sagt Brigitte Winkler „ist ja jetzt noch kommerzieller geworden.“ Dann spricht sie über die Champions League und die Übertragungsrechte im Fernsehen. Fußball, Kinder und Ausbildung oder die Zustände in den Krankenhäusern sind Themen an diesem Abend zwischen meist fremden, meist älteren Menschen. Ihren Gesprächspartner sieht Brigitte Winkler an diesem Abend im Botanic District in Hoheluft-Ost zum ersten Mal. Scheu, mit ihm oder den anderen zehn Gästen an dem langen Tisch in diesem hippen Ambiente zu plaudern, hat Brigitte Winkler nicht. Sie freut sich, regelmäßig über die Hamburger Plattform „Erika’s Members Club“ mit anderen ins Gespräch zu kommen. Ziel des Angebots ist es, eine Gemeinschaft aufzubauen mit regelmäßigen unverbindlichen Treffen.

Früher hat Brigitte Winkler in der Touristik gearbeitet, war Reiseleiterin. Auch wenn die 74-Jährige nicht einsam ist, genießt sie solche Treffen wie an diesem Abend bei Cocktails und gutem Essen mit Gleichgesinnten doch sehr. „Ich lerne jedes Mal neue Leute kennen, und das ist im Alltag sonst nicht ganz einfach.“ Sie glaubt, dass das auch ein bisschen an der norddeutschen, zurückhaltenden Art liegt. Erika’s Members Club gibt da den Anstoß rauszugehen ins Leben und sich unter Menschen zu mischen. Ungezwungen, ohne Muss, das ist es, was Brigitte Winkler bei diesen Treffen so sehr schätzt. Mal lädt ein Clubmitglied zum Essen in die eigene Wohnung ein, mal geht es in Restaurants, auch ein Fotospaziergang ist im Angebot.

Angebot soll ausgeweitet werden

Die beiden Gründerinnen der Plattform haben erst im Februar ihr Projekt gestartet und sind noch ganz am Anfang, das Angebot soll ausgeweitet werden. „Wir sind eine bunte Truppe. Erika’s Members Club ist eine Community für Menschen in den besten Jahren, die etwas erleben, die neue gleichgesinnte Leute treffen und die neue Locations entdecken möchten“, sagt Veronika Stoffel, die die Plattform mit Julia Kunstmann gegründet hat. Sie nennen das eine Plattform für jung gebliebenen Senioren. Die beiden betreiben Erika’s Members Club hauptberuflich, möglich ist das derzeit nur durch einen Investor. Die Hoffnung der beiden ist, dass sich ihre Plattform bald selbst trägt.

Können Sie sich vorstellen, sich regelmäßig mit einer Ü-60-Gruppe zu treffen? Ja Nein

Die Veranstaltungen sind nur ein Baustein. Sie bieten unter „My Erika“ auch Dienstleistungen und Alltagshilfe für ihre ältere Zielgruppe an wie Haushaltshilfen, Hunde- oder Katzensitter, einen Personal Trainer und, und, und. Das ehrgeizige große Ziel: „Wir wollen eine Senioren-WG mit 50 Wohneinheiten gründen, in der alle selbstständig leben und doch zusammenkommen können.“ Die Suche nach einer geeigneten Immobilie läuft. „Wir sind Visionäre“, sagt Veronika Stoffel und lacht, „wir schrecken vor nichts zurück.“ Ihre eigene Mutter ist 75 Jahre alt. „Und die ist keine Omi, die fährt in die Antarktis, geht Fallschirmspringen. Ihr fällt immer etwas ein. Und diese Einfälle und Möglichkeiten wollte ich gern professionalisieren“, sagt die 35-Jährige.

„Glück ist eine Tätigkeit“

Senioren? So nennen sich die elf Männer und Frauen, die hier beisammensitzen, wohl eher nicht. Und so wirkt auch Angelika Zittlau nicht. Die 64-Jährige ist so angetan von der Idee, dass sie regelmäßig von Neu-Wulmstorf extra über die Elbe zu den Veranstaltungen fährt. „Solch ein Angebot für Ältere gibt es auf dem Land ja gar nicht. Da dreht sich alles um Familien mit Kindern“, sagt die Mutter von vier erwachsenen Kindern. „Ich mag es, neue Sichtweisen und neue Leute auch außerhalb des Freundeskreises kennenzulernen“, sagt sie. Und dazu müsse man selbst aktiv werden.

Ich lerne jedes Mal neue Leute kennen, und das ist im Alltag sonst nicht ganz einfach. Brigitte Winkler, Teilnehmerin

„Es ruft dich schließlich nicht einfach jemand an.“ Neben ihr sitzt Michael Munckmark, der das Ganze philosophisch betrachtet: „Glück ist kein Zustand, sondern eine Tätigkeit, das heißt ich muss mich bewegen und handeln, raus aus dem Haus und der eigenen Komfortzone“, sagt er. Der 65-Jährige frühere Unternehmensberater ist von Anfang an dabei, mal allein, mal mit seiner Ehefrau.

Die Organisatorinnen Julia Kunstmann (l.) und Veronika Stoffel.

Foto: Marcelo Hernandez

Alle zwei, drei Monate gibt es solche Treffen, mit dem Ziel, die Menschen miteinander zu vernetzen. 250 Mitglieder im Alter zwischen 55 und 77 Jahren hat Erika’s Members Club – die Mitgliedschaft ist kostenlos. Die Interessierten bekommen einen Newsletter mit Angeboten, zu denen sie sich anmelden können. Diese Veranstaltungen kosten dann zwischen 15 und 50 Euro. Für den Abend hier im Botanic District mit Essen und zwei Getränken zahlen die Teilnehmer 36 Euro. „Das ist einfach eine richtig gute Idee“, sagt Brigitte Winkler. Um 21 Uhr ist die Veranstaltung offiziell vorbei. Wer mag, kann einfach sitzen bleiben und weiterklönen.

Erika’s Members Club lädt am 20. November ab 17.30 Uhr in die Haspa-Filiale an der Grindelallee 53 ein, auch Nichtmitglieder sind willkommen. Infos: www.erikasmembersclub.de