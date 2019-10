Hamburg. Ein umgestürzter Baum hat die Hamburger Feuerwehr bis in den Donnerstagabend hinein für mehrere Stunden in Atem gehalten. Der offenbar schon vorgeschädigte Baum sei gegen 15.30 Uhr am Porschpfad in Langenhorn auf ein Reihenhaus gestürzt, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr dem Abendblatt.

Der Baum stürzte direkt auf das Reihenhaus am Porschpfad.

Foto: Michael Arning

Der Einsatz dauerte bis in den Abend.

Foto: Michael Arning

Ein Statiker alarmierte die Einsatzkräfte, das Haus musste von den Bewohnern geräumt werden. Höhenretter der Feuerwehr benötigten mehrere Stunden, um den Baum mit einem Kran anzuheben, anschließend musste er in kleinere Teile gesägt und abtransportiert werden. Erst gegen 20.30 Uhr war der Einsatz beendet. Die Bewohner können aus Sicherheitsgründen zunächst nicht in das Haus zurückkehren.