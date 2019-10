Hamburgs Praxisärzte bauen ihren Notdienst weiter aus und eröffnen jetzt eine Praxis für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE). Um Patienten mit akuten Schmerzen und Problemen nicht gleich ins Krankenhaus schicken zu müssen und die Notaufnahmen zu entlasten, behandeln dort Ärzte des UKE dringende Fälle von sofort an Montag bis Donnerstag von 18 bis 24 Uhr, freitags 17 bis 24 Uhr und am Wochenende von 8 bis 24 Uhr am UKE.

Die neue Notfallpraxis ergänzt die beiden bestehenden in Farmsen und an der Stresemannstraße sowie die zuletzt eröffneten Praxen am Asklepios Klinikum Harburg sowie am Adolf-Stift in Reinbek. Am UKE liegt die Notfallpraxis direkt neben der Zentralen Notaufnahme (Hauptgebäude O10).

75.000 Patienten jährlich in Notaufnahme des UKE

Der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung, Walter Plassmann, sprach von einer „strategischen Bedeutung“ der neuen Praxis am UKE. „Das UKE ist mit Abstand das Krankenhaus mit dem höchsten Patientenaufkommen in der Stadt – auch in der Notfallversorgung. Mit der neuen Praxis machen wir den Patienten mit leichteren Beschwerden ein zielgenaues ergänzendes Versorgungsangebot: Wird ein Patient in der ZNA des UKE vorstellig, wird sofort entschieden, ob er als Notfall im Krankenhaus oder ambulant in der KV-Notfallpraxis behandelt wird.“ Das entlaste die Notaufnahme des UKE und führe dort zu mehr Kapazitäten für die Behandlung der Menschen mit schweren oder lebensbedrohlichen Erkrankungen. In die Notaufnahme des UKE kommen jedes Jahr 75.000 Patienten. Viele von ihnen sollten eigentlich zu einem Hausarzt.

Tatsächlich kommen viele Patienten mit dem Bus, per Fahrrad oder zu Fuß ins UKE, die gar keine Notfälle sind. In einer Studie hatte Prof. Martin Scherer (UKE) vor zwei Jahren festgestellt, dass sogar jeder zweite Patient der Notaufnahme sich selbst nicht als Notfall sieht. Die wichtigsten Motive, eine Notaufnahme aufzusuchen, seien unter anderem falsche Vorstellungen von den Möglichkeiten der Arztpraxen und eine gewisse Bequemlichkeit.

Neue Notfallpraxis liegt direkt neben Notaufnahme

Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) blies ins selbe Horn: Zu viele Patienten würden auch mit einfacheren Gesundheitsproblemen direkt in die Notaufnahme gehen. „Diese Patienten wären in vielen Fällen bei einem niedergelassenen Arzt oder in einer Notfallpraxis besser aufgehoben.“ Die neue Praxis am UKE sei „ein weiterer wichtiger Schritt, um die Notfallversorgung am Patienten zu orientieren und nicht andersherum".

Der stellvertretender Ärztliche Direktor des UKE, Prof. Dr. Christian Gerloff, sagte: „Wir sind davon überzeugt, dass die Notfallversorgung dadurch auf höchstem Qualitätsniveau schneller und effizienter durchgeführt werden kann, zumal die Praxis unmittelbar neben der Notaufnahme liegt und voll in das UKE integriert ist.“ Die Praxis ergänzt das bestehende Angebot des Arztrufs Hamburg und der Nummer 116 117, unter der die Praxisärzte Patientenanrufe außerhalb der Öffnungszeiten annehmen, Hausbesuche und Termine vereinbaren. Die Nummer ist allerdings noch nicht so bekannt wie die 112 – und die bisherige Notaufnahme des UKE.

Neue Notfallpraxis wird wissenschaftlich begleitet

KV-Chef Plassmann wies darauf hin, dass der normale Weg für einen Patienten in die Praxis eines Allgemeinmediziners führen solle, nicht in die Notaufnahme. Der neue Terminservice der KV sowie die 116 117 außerhalb der Praxisöffnungszeiten sollten zuerst in Anspruch genommen werden.

UKE-Professor Scherer, der auch Direktor des Instituts und der Poliklinik für Allgemeinmedizin ist, sagte, die neue Praxis werde auch wissenschaftlich begleitet: „Unsere Hoffnung ist, dass die Versorgung in der Notfallpraxis zu einer Entlastung der Disziplinen in der Zentralen Notaufnahme führt. Untersucht werden auch die Wartezeiten und die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten mit der neuen Praxis."