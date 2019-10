Hamburg/Schleswig-Holstein. Nach der Öffnung einiger deutsch-deutscher Grenzübergänge in der Nacht zum 10. November 1989 bot sich auf der Reeperbahn ein ungewöhnliches Bild (und das mag schon etwas heißen): Viele DDR-Bürger nutzten am 11. November ihren kurzen Besuch in der Bundesrepublik zu einer Stippvisite auf der Reeperbahn und füllten die Straße mit ihren Trabis.

Zu den Traditionen des Herbstes gehört es, zum Jubiläum von Mauerfall und Wiedervereinigung die Frage nach der inneren Einheit zu stellen. Auch das Statistikamt Nord widmet sich in einer aktuellen Veröffentlichung den Entwicklungen seit der Wende. Ob sich Ostdeutsche in Hamburg wohlfühlen, ob sie hier angekommen sind? Das beantwortet die sogenannte Wanderungsstatistik zwar nicht, dafür aber, wie viele von ihnen in der Hansestadt leben – und wo sie herkommen.

Sechs Prozent der Hamburger wurden in der DDR geboren

Ende vergangenen Jahres zählte das Amt gut 109.000 Frauen und Männer in Hamburg, die noch in der DDR geboren wurden. Das sind fast sechs Prozent aller Hamburgerinnen und Hamburger. Seit 1991 zogen 199.000 Menschen aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an die Elbe. Im selben Zeitraum verließen knapp 102.000 Menschen Hamburg in eines der fünf Bundesländer.

Der Großteil der Zugezogenen kommt aus dem benachbarten Mecklenburg-Vorpommern (54,1 Prozent), während mit 6,6 Prozent die wenigsten aus Thüringen nach Hamburg zogen. Ähnlich sieht es bei den Fortzügen aus Hamburg in die neuen Länder aus: 50 Prozent gingen nach Mecklenburg-Vorpommern, nur sieben Prozent nach Thüringen.

Ostdeutsche in Schleswig-Holstein

Im nördlichsten Bundesland bietet sich ein ganz ähnliches Bild: Seit 1991 zogen gut 173.000 in der DDR geborene Menschen nach Schleswig-Holstein, während 195.000 Menschen das Land in Richtung Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verließen. Auch hier kam eine Mehrheit aus Mecklenburg-Vorpommern (57,7 Prozent), während der kleinste Anteil aus Thüringen stammte (5,6 Prozent). Ähnlich sieht es bei den Fortzügen aus: Nach Mecklenburg-Vorpommern gingen aus Schleswig-Holstein 57,9 Prozent und nach Thüringen sechs Prozent.

Zahlen aus den Jahren davor kann das Statistikamt nicht liefern, da vor Oktober 1990 Wanderungen mit der DDR nicht kleinräumig aufbereitet und auch rückwirkend nicht erhoben wurden.

Doll – die HSV-Rettung kam mit der Wende

HSV: Der damalige Neuzugang Thomas Doll bei Masseur Hermann Rieger auf der Massagebank.

Foto: Witters

Zu den bekanntesten Ostdeutschen, die nach der Wende nach Hamburg zogen, gehört Thomas Doll (heute 53). Er kam zur Saison 1990/1991 vom BFC Dynamo zum HSV. Doll wurde schnell Publikumsliebling, Nationalspieler und half im Jahr 1991 durch den Transfer zu Lazio Rom für die damalige Rekord-Ablösesumme von mindestens 17 Millionen D-Mark dabei mit, dass der hoch verschuldete HSV saniert werden konnte. Man kann es auch so sagen: Nur durch Doll hielt sich der HSV überhaupt im Profifußball.