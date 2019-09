Hamburg. Der kleine Mohamed starb lautlos. Irgendwann in der Nacht hat der Säugling sein Leben ausgehaucht. Entkräftet, ausgezehrt, vollkommen abgemagert war er da, gerade mal zweieinhalb Monate wurde er alt. Kann seinen Eltern wirklich entgangen sein, wie dramatisch es um ihren Sohn stand? Ist es tatsächlich möglich, dass sie ahnungslos waren und vollkommen überrumpelt, als ihr Sohn tot in seinem Kinderbettchen lag?

Dies ist die zentrale Frage, die das Schwurgericht im Prozess gegen die Eltern des kleinen Mohamed zu klären hat. Marina P. und ihrem Mann Said Z. wird vorgeworfen, ihren Sohn nie einem Arzt vorgestellt zu haben, obwohl sie erkannt hätten, dass er chronisch mangelernährt war. Dieser Zustand sei unter anderem wegen des ungewöhnlich ausgemergelten Gesichts des Säuglings und seinen tief liegenden Augen offensichtlich gewesen, heißt es in der Anklage.

Fahrlässige Tötung oder Totschlag?

Der Fall wurde schon einmal vor dem Schöffengericht verhandelt. Doch nach der Beweisaufnahme und insbesondere der Ausführung der medizinischen Sachverständigen hatte das Gericht den Fall an das Schwurgericht verwiesen. Spätestens sechs Tage vor Mohameds Tod habe den Eltern der lebensbedrohliche Zustand ihres Sohnes nicht verborgen geblieben sein können, heißt es im Beschluss des Amtsgerichts. Sie dürften sich „zumindest damit abgefunden“ haben, dass ihr Sohn sterben könne – auch wenn dies eigentlich von Marina P. und Said Z. „unerwünscht“ gewesen sei.

Die jetzt zuständige Kammer muss nun klären, ob es sich um eine fahrlässige Tötung oder einen Totschlag handelt, jeweils durch Unterlassen. Dass der Fall nun vor dem Schwurgericht verhandelt wird und ein Totschlag im Raum steht, bedeute nicht zwingend, dass es zu einer Strafe ohne Bewährung kommen werde, erklärt der Vorsitzende Richter zum Prozessauftakt. Auch eine Bewährungsstrafe sei möglich.

Das Paar hat sechs weitere Kinder

Schon während der Anklageverlesung laufen der 33 Jahre alten Mutter Marina P. die Tränen über die Wangen. Mohameds Vater Said Z. sitzt mit gesenktem Kopf da, auch der 34-Jährige wirkt zutiefst betroffen. In dem Notruf, mit dem der Vater seinerzeit, am 13. November 2017, die Feuerwehr alarmiert hatte, wurde die Verzweiflung der Eltern hörbar.

Die Stimme des Mannes ist in dem Telefonat vor lauter Schluchzen nur schwer zu verstehen. Im Hintergrund hört man seine Partnerin weinen und klagen. „Unser Kind ist still“, ruft der Mann aufgelöst. Seine Frau habe ihm gesagt, das Baby sei gestorben. „Er atmet nicht!“ Sechs weitere Kinder hat das Paar, die anderen waren zwischen zwei und neun Jahre alt, als ihr jüngster Bruder starb.

Mutter kann sich den Tod des Babys nicht erklären

Mit neun Personen hatte die Familie eine Drei-Zimmer-Wohnung bewohnt, die aufgeräumt und ordentlich gewesen sei, sagt am Montag als Zeuge ein Polizeibeamter, der als erster Ermittler nach dem Notruf der Eltern in der Wohnung gewesen ist. Mohameds Mutter habe immer wieder zu weinen angefangen.

Der Vater habe „relativ strukturiert erzählen“ können, was sich zugetragen habe. Demnach sei seine Frau an jenem Morgen mit dem Säugling auf dem Arm ins Wohnzimmer gekommen und habe zu ihm gesagt: „Dein Sohn ist tot.“ Und die Mutter habe beteuert, sie könne sich nicht erklären, warum Mohamed verstorben ist, berichtet der Polizist. Sie habe mit in dem Zimmer geschlafen, in dem auch Mohamed sein Kettchen hatte, meinte Marina P. demnach, um stets nach nach dem Jungen sehen zu können. Er habe wohl zuletzt Bauchschmerzen gehabt, aber immer gut getrunken.

Das Kind war "extrem unterernährt"

Doch der Zustand des Säuglings ist nach der Aussage von Fachleuten geradezu erbärmlich gewesen. Der Kinderarzt, den das Gericht im ersten Prozess als Gutachter gehört hatte, hatte betont, er und seine Kollegen seien „bestürzt“ gewesen über das Aussehen des verstorbenen Jungen. Mohamed sei „extrem ausgezehrt“ gewesen. Er habe „noch nie“ so ein abgemagertes Kind gesehen, so der Mediziner.

Auch Rechtsmediziner Klaus Püschel hatte in der ersten Verhandlung bekundet, dass der Junge „extrem unterernährt“ gewesen sei. Die deutlich eingefallenen Wagen und die sehr tief liegenden Augen des Säuglings sowie die extrem faltige Haut seien klare Indizien für den dramatischen Ernährungszustand des Babys. Eine ärztliche Behandlung hätte den Tod des Jungen „eindeutig verhindern“ können.

Das Kind wog nur knapp 3000 Gramm

Beide Sachverständigen hatten ausgeführt, der dramatisch schlechte Zustand von Mohamed sei für jedermann und damit auch für einen medizinischen Laien „ohne weiteres erkennbar“ gewesen. Da der Säugling augenscheinlich regelmäßig gebadet und gewickelt wurde, so das Amtsgericht, müssen die Eltern ihn auch nackt gesehen und seine extreme Magerkeit wahrgenommen haben. Es sei aber auch in bekleidetem Zustand erkennbar gewesen.

Ein auf einer Familienfeier aufgenommenes Foto des Jungen vom 7. November, also sechs Tage vor seinem Tod, hatte dokumentiert, wie mager der Junge da schon war. Als Mohamed starb, brachte er gerade mal 2823 Gramm auf die Waage und damit sogar weniger als bei der Geburt. Eigentlich hätte er in seinem Alter von zweieinhalb Monaten etwa 4,7 Kilo wiegen sollen, hatte der Kinderarzt erklärt.

Termin beim Kinderarzt abgesagt

Die Mutter hatte die Klinik schon wenige Stunden nach der Geburt von Mohamed verlassen. Die Vorsorgeuntersuchungen U 2 und U 3 ließen die Eltern nicht vornehmen. Für den 6. November schließlich hatten sie einen Termin beim Kinderarzt vereinbart – diesen aber abgesagt. Hintergrund war offenbar, dass Said Z. an dem Tag Allergieprobleme hatte. Einen neuen Termin vereinbarten die Eltern für den 14. November.

Einen Tag zuvor ist Mohamed verstorben. „Die Familie hat Unterstützung bekommen und machte den Eindruck, dass sie ihre Situation sonst im Griff hatte“, hatte der Sprecher des zuständigen Bezirksamtes Eimsbüttel gesagt. Kontakte des Jugendamtes zur Familie hatte es von 2010 bis 2016 gegeben. Es sei zu keiner Zeit zu Auffälligkeiten wie Kindeswohlgefährdung oder Vernachlässigung gekommen. Das Jugendamt habe aber keine Kenntnis davon gehabt, dass 2017 ein weiteres Kind geboren wurde.