Hamburg. Die städtische Bewegungsinitiative Active City kommt in Schwung. Seit Anfang Juli nutzten fast 7000 Teilnehmer die von 31 Clubs und Institutionen offerierten rund 1000 öffentlichen Trainingsstunden, die zum großen Teil im Freien stattfanden. Das sind doppelt so viele wie im Premierenjahr 2018. Am Sonnabend steht nun die neue Active-City-App zum Download bereit, die Webseite activecity.hamburg.de wird freigeschaltet.

Auf dieser Plattform sollen die geografische Übersichtskarte Active-City-Map, die Breitensportangebote der Stadt und der Vereine bekannt gemacht werden. Dazu kommen Veranstaltungstermine, ein Newsletter mit Gesundheitstipps und Fitnessanregungen, alles kostenlos. Das Abendblatt sprach mit Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) über Erfolge und Defizite der Active-City-Strategie. „Unser wichtigstes Ziel für die nächsten Jahre muss es sein, dass der Sport in Hamburg so präsent ist, dass insbesondere jedes Kind, jeder Jugendliche damit in Berührung kommt“, sagte Grote (51).

Herr Grote, wann haben Sie das letzte Mal Sport getrieben?

Andy Grote Fußball-Golf beim Betriebsausflug meiner Behörde am Dienstag.

Die Botschaft der Active City scheint auch bei Ihnen noch nicht angekommen zu sein.

Meine Aktivitäten für die Active City hindern mich, aktiver zu sein (lacht).

Wie sieht Ihre Bilanz nach dreieinhalb Jahren Active City aus?

Nach der gescheiterten Olympiabewerbung im November 2015 haben wir eine erfolgreiche Neuausrichtung des Sports geschafft. Der Stellenwert in der Stadt, auch in den Behörden, war noch nie so hoch wie heute, wir haben wieder eine positive Stimmung erzeugt. Wir wurden als Global Active City ausgezeichnet. Und der Sport wird mittlerweile in vielen Politikfeldern aktiv mitgedacht, insbesondere bei der Stadtentwicklung.

Viele Hamburger können mit dem Begriff Active City immer noch nicht viel anfangen. Was nützt diese Initiative den Bürgern?

Sie erhalten einen wesentlich leichteren Zugang zum Sport, zu seinen Angeboten. Dazu dient die Active City Map, eine Karte mit allen Sportstätten und Vereinsstandorten. Hinzu kommt die Active City App, die allen Hamburgerinnen und Hamburgern einen persönlichen digitalen Zugang in die Welt des Sports bietet.

Sie sehen aber offensichtlich noch erhebliche Defizite, sonst würden Sie jetzt nicht für eine Million Euro eine Kampagne starten.

Dieses Geld stecken wir ja gerade in innovative Angebote wie die Active City App, um die Bekanntheit und Reichweite zu erhöhen. Der Nutzen von Active City kommt nur an, wenn man die vielen Angebote, die es in der Stadt gibt, auch kennt. Wir wollen vor allem jene Menschen erreichen, die noch nicht regelmäßig aktiv sind, die noch nicht aus eigenem Antrieb in den Sportverein gehen.

Wäre es da nicht besser gewesen, den Vereinen das Geld zukommen zu lassen, damit die ihre Angebote erweitern? Die Clubs haben doch einen weit besseren Kontakt zu den Menschen vor Ort als eine anonyme App.

Wir müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wir fördern ja gleichzeitig die Vereine finanziell wesentlich stärker als früher, wir bauen die Sportinfrastruktur kontinuierlich aus, wir schaffen immer mehr Sportangebote. Wir wollen aber jetzt auch diejenigen aktivieren, die die Vereine bisher nicht erreicht haben. Über die App kann jeder sehen, was läuft wo alles an Sport in dieser Stadt.

Aber diejenigen, die keine Beziehung zum Sport haben, die Sie aber ansprechen wollen, erreichen Sie diese Menschen mit Ihrer App?

Die meisten interessieren sich ja zumindest passiv für Sport, die meisten haben den Anspruch, mehr Sport zu treiben oder wissen, dass sie es tun sollten. Die App, die ja auch über verschiedene Module ein positives Lebensgefühl vermitteln soll, könnte da der entscheidende Baustein sein auf dem Weg aus der Passivität zur Aktivität. Wir merken, wenn wir wie beim Active City Summer zusätzliche kostenlose, von Trainern angeleitete Angebote machen, motivieren wir auch jene, die bisher keinen Zugang zum Sport hatten. Rund 30 Prozent der Teilnehmer am Active City Summer haben vorher keinen Sport im Verein getrieben.

Wie sehen Sie die Aufgabenverteilung zwischen Vereinen und Stadt?

Die Clubs sind das Rückgrat des Sports. Dort findet all das statt, was Sport ausmacht, vom Bewegungsangebot bis zum Erleben von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Die Vereine können ihre Rolle aber noch ausbauen, vom Vereinssport- zum Stadtteilzentrum, zu einem Ort der Begegnung. Sie könnten ihre Angebote ausweiten, als Träger der Jugendhilfe und der Ganztagsbetreuung an Schulen. Die Clubs könnten in ihren Quartieren noch präsenter sein. Die Rolle der Stadt ist es, diese Aktivitäten zu unterstützen, in die Infrastruktur zu investieren. Die Infrastruktur wird ja überwiegend öffentlich finanziert. Die kostenlose Nutzung der Sportstätten ist im Übrigen ein wichtiger Beitrag zur Bezahlbarkeit des Lebens in einer Großstadt.

Wie messen Sie den Erfolg von Active City?

Vordergründig an den Vereinseintritten, an der Auslastung der Sportinfrastruktur. Wenn alle Hallen ausgebucht sind, obwohl wir ständig dazu bauen, spricht das für mehr Aktivitäten. Mit unserer neuen Active City App können wir zudem an der Zahl der Nutzer Entwicklungen schnell erkennen. Direkten Zugang haben wir zu den Schulen, da können wir erfahren, wie intensiv sich Kinder und Jugendliche bewegen, welche Bewegungsdefizite es in diesen Altersgruppen gibt. Schülerinnen und Schüler sind unsere wichtigste Zielgruppe, die müssen wir für Sport begeistern, später wird das immer schwieriger.

Dafür gibt es in den zweiten, dritten Klassen das „Screening“. Alle Schüler werden da auf ihre sportlichen Fähigkeiten getestet.

Es geht nicht nur darum, Talente zu entdecken, wir wollen auch Bewegungsdefizite erkennen, in einer Zeitreihe einen Bewegungsstatus erheben. Das wird eine wichtige Erfolgskontrolle. Grundsätzlich muss es unser Ziel sein, dass wir die aktivste Stadt Deutschlands sein wollen.

Welchen Nutzen für die Stadt versprechen Sie sich von Ihrer Active-City-Strategie?

Zunächst mal geht es um Gesundheit, Fitness, Mobilität, Stressabbau, eine positive Lebensenergie. Sport ist aber auch ein Ort, an dem wir zusammenkommen, Gemeinschaft spüren, an dem uns Zugehörigkeit vermittelt wird. Sportvereine stabilisieren unsere demokratische, offene Gesellschaft. Sport führt uns zusammen in einer Situation, in der sich die Gesellschaft eher spaltet. Alle Kräfte, die uns helfen, dass wir uns als Gemeinschaft verstehen und sich nicht jeder nur für seine eigene Agenda interessiert, müssen wir stärken. Sport ist an dieser Stelle eine ganz wichtige Kraft. Deshalb machen wir das.

Seit einem Jahr ist Hamburg eine Global Active City. Was hat das bisher gebracht?

Das ist eine Anerkennung, die nach außen sichtbar macht, was wir im Zusammenspiel mit vielen Akteuren in der Stadt erreicht haben. Es hat dazu geführt, dass Hamburg nach der gescheiterten Olympiabewerbung wieder ein gefragter Gesprächspartner im Sport ist, wie man als Stadt Bewegungsförderung anschieben kann. Wir sind ständig national und international unterwegs, erklären unser Konzept, weil es weltweit als Erfolgsmodell gilt. Natürlich ist das auch ein Antrieb, konsequent an diesem Thema weiterzuarbeiten.

Was kann Hamburg von den anderen fünf Global Active Cities lernen?

In Liverpool zum Beispiel ist die Gesundheitsorientierung weit stärker verankert. Der Ausgangspunkt dort war die Erkenntnis, dass die Menschen unter Bewegungsmangel und schlechter Ernährung leiden. Die Frage war, was können die Liverpooler dem entgegensetzen, die Antwort war: Sport! Es findet in Liverpool ein regelmäßiger Abgleich mit Gesundheitsdaten statt, damit wollen wir jetzt auch anfangen. Im Oktober 2020 werden wir in Hamburg einen großen Sport- und Gesundheitskongress veranstalten, in dem aus allen Teilen der Welt Wissenschaftler aus den entsprechenden Fachgebieten zusammenkommen, auch die Weltgesundheitsorganisation WHO wird vertreten sein. Was kann eine Active City leisten, wie kann man die Erfolge messen – diese Fragen sind eine Programmsäule der Konferenz.

Die Dekadenstrategie Sport des Senats läuft im nächsten Jahr aus. Wird die Nachfolge eine Active-City-Strategie?

Daran arbeiten wir. Wir planen eine konsequente Fortentwicklung der Dekadenstrategie, erweitert um die Elemente, die wir im Rahmen der Active-City-Strategie erarbeitet haben.

Wie sehen dann Ihre Ziele für 2030 aus?

Ein neues Ziel wird die Erfassung des Bewegungsstatus von Kindern und Jugendlichen. Wissenschaftler sagen uns, dass in den Industrieländern die Zahl der Kinder mit Übergewicht und Bewegungsmangel dramatisch zunimmt. In Deutschland weniger, in Hamburg vielleicht noch weniger. Uns liegen bisher jedoch keine verlässlichen Daten dazu vor. Wir wollen auch die Zahl der Vereinsmitglieder steigern und grundsätzlich die Zahl der Menschen, die sich bewegen.

Ein Ziel könnte auch die Einführung der täglichen Sportstunde sein.

Kinder und Jugendliche noch besser zu erreichen, wird auf jeden Fall eines der Ziele sein. Vor rund 13 Jahren wurde beschlossen, dass Hamburg die dritte Sportstunde verbindlich einführt. Der damalige Senat hat aber die Infrastruktur dafür nicht angepasst, die nötigen Sporthallen nicht gebaut. Das machen wir jetzt. Alles, was wir jetzt bauen, tun wir, um die dritte Sportstunde umzusetzen. Und wir bauen das Angebot im schulischen Ganztag aus, wollen mehr Bewegungskitas anbieten. Wir sprechen mit der Schulbehörde, damit wir bewegte Schulhöfe bekommen, eine bewegungsfördernde, animierende Schularchitektur. Da wollen wir Modelle entwickeln. Das schulische Angebot muss in Zukunft noch besser mit dem Vereinsangebot verzahnt werden. Sport muss für Kinder und Jugendliche in unserer Stadt so präsent werden, dass wirklich jeder damit in Berührung kommt.