Hamburg/Barsbüttel. Wegen eines Unfalls auf der Autobahn 1 ist es am Mittwochmorgen zu einem kilometerlangen Stau im Berufsverkehr gekommen. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Bad Oldesloe bestätigt, sind gegen 7.15 Uhr ein Auto und ein Lastwagen am Autobahnkreuz Hamburg-Ost zusammengestoßen. Die Unfallstelle liegt direkt an der Landesgrenze, in dem Bereich wo die A 1 und A 24 aufeinander treffen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der Lastwagenfahrer das Auto gegen die Leitplanke gedrückt. Offenbar hat der Lkw-Fahrer das Fahrzeug im Einfädelungs-Bereich übersehen. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt.

Nach dem Zusammenstoß staute sich der Verkehr auf einer Länge von zehn Kilometern bis zur Anschlussstelle Ahrensburg.