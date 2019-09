Mitglieder der Grünen haben Zusammenarbeit mit der CDU gebilligt. Katja Husen wird die neue Bezirksamtsleiterin in Eimsbüttel.

Katja Husen (Grüne) soll neue Bezirksamtsleiterin in Eimsbüttel werden.

Bezirksversammlung Erstmals grün-schwarze Koalition in Hamburg

Hamburg. Die Kreismitgliederversammlung der Grünen in Eimsbüttel hat am Dienstag den Koalitionsvertrag mit der CDU abgesegnet. Damit ist der Weg frei für die erste grün-schwarze Koalition in Hamburg.

Katja Husen will Eimsbüttel "deutlich grüner" werden lassen Am Donnerstag wollen die beiden Kreisparteichefs, Senator Till Steffen (Grüne) und der Bürgerschaftsabgeordnete Rüdiger Kruse (CDU), den Vertrag unterzeichnen. Er sieht vor, den derzeitigen Bezirksamtsleiter Kay Gätgens (SPD) in die Wüste zu schicken und an seiner statt die Grüne Katja Husen zu wählen. Anzeige HamburgerJOBS.de AURUBIS AG sucht einen Anlagenhelfer Nebenmetalle in Hamburg Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung in Hamburg? Dann bewerben Sie sich jetzt! mehr Husen kündigte gestern an, den Bezirk deutlich grüner werden zu lassen, die Verkehrswende voranzutreiben und beim Wohnungsbau mehr auf Qualität und Ökologie setzen zu wollen. Die 43-Jährige ehemalige Bürgerschaftsabgeordnete arbeitet derzeit als Geschäftsführerin am Zentrum für Molekulare Neurobiologie und als Kaufmännische Leiterin des Zentrums für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE). Sie könnte im Oktober gewählt werden. Fußgänger und Radfahrer sollen Vorrang bekommen Mit der grün-schwarzen Wende in Eimsbüttel soll insbesondere der Verkehrsraum neu verteilt werden. Vorrang haben dann die Fußgänger, Radfahrer und Grünschutz. Auch Carsharing-Angebote und der öffentliche Personennahverkehr kommen noch vor dem motorisierten Individualverkehr. Im Wohnungsbau soll eine Grünflächenzahl geprüft werden, die Bauherren zu Fassadenbegrünungen zwingen würde, wenn sie hoch und dicht bauen wollen.