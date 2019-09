Hamburg/Berlin. Udo Lindenberg (73) erhält zum Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) am 2. Oktober den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Lindenberg habe in einzigartiger Weise gegen die deutsche Teilung angesungen, teilte das Bundespräsidialamt am Montag mit. „Udo Lindenberg hat sich mit Mauerbau und deutscher Teilung nie abgefunden und dies einem Millionenpublikum vermittelt.“

Bei der Verleihung auf Schloss Bellevue bekommt auch der Astronaut Alexander Gerst (43) die Auszeichnung, die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht wird. „Seine wissenschaftliche Exzellenz, Energie und Eloquenz haben ihn nicht nur zu einem der bekanntesten Bürger – und auch Blogger – unseres Landes werden lassen, sondern auch zu einem großen Vorbild.“ Eindringlich seien seine Appelle zu Umwelt- und Klimaschutz, die die Welt über unsere eigene Lebensweise nachdenken lassen, hieß es. Gerst hat im Hamburg studiert und ist seit Mai Ehrensenator der Universität.

Astronaut Alexander Gerst kehrte kurz vor Weihnachten 2018 von der Internationalen Raumstation ISS auf die Erde zurück.

Foto: Henning Kaiser / dpa

Der Bundespräsident zeichnet an diesem Tag insgesamt 25 Bürgerinnen und Bürger aus. Die zwölf Frauen und 13 Männer seien Akteure der Friedlichen Revolution und besonders engagierte Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft, heißt es in der Mitteilung. Den Orden sollen auch mehrere DDR-Bürgerrechtler erhalten, darunter Pfarrer Rainer Eppelmann.