Hamburg. Normalerweise ist der Hamburger Youtuber Leon Machère für lustige Videos und seine musikalische Zusammenarbeit mit Rapper Kay One bekannt. Am Sonntag wendete er sich jedoch mit einem nachdenklichen Video an seine mehr als 2,4 Millionen Abonnenten: Wegen einer missglückten Zusammenarbeit mit einem Management müsse er seinen Kanal mit hoher Wahrscheinlichkeit löschen.

Leon Machères Youtube-Kanal gefährdet

"Ich weiß selber nicht genau, wie ich anfangen soll", beginnt Machère, der mit bürgerlichem Namen Rustem Ramaj heißt, das knapp vierminütige Video. Mehrmals betont er, dass er aufpassen müsse, was er sage, weil er bald vor Gericht stehen würde. Grund sei ein Management mit dem er in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe und mit dem er "extrem auf die Schnauze gefallen" sei, so der 27-jährige Hamburger.

"Diesen Youtube-Kanal, den ich mir jahrelang aufgebaut habe, muss ich wahrscheinlich löschen. Er wird zu 95 Prozent nicht mehr mir gehören", sagte Machère schließlich. Deswegen habe er bereits einen neuen Youtube-Kanal erstellt und bittet seine Fans, ihm dort zu folgen. Wenige Stunden nach Veröffentlichung des Videos hatte dieser bereits mehr als 15.000 Abonnenten.

Wegen Polizei-Videos vor Gericht

Im letzten Jahr hatte der Youtuber bereits mit dem Gericht zu tun: Wegen Vortäuschung einer Straftat und Amtsanmaßung wurde ein Strafbefehl gegen ihn erlassen. Er musste 37.500 Euro zahlen. Zuvor war er für seine Videos mit Blaulicht durch Hamburg gefahren und hatte die Polizei zum Narren gehalten.